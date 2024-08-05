Meta'dan Türkiye'de Instagram'ın kullanımı açıklaması

2 Ağustos'tan bu yana Türkiye'de kullanıma kapalı olan Instagram ile ilgili çatı şirketi Meta'dan ilk kez açıklama geldi. Bugün öğle saatlerinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve BTK ile görüşmelere başlayan şirket yetkililerinden açıklama yapıldı.

"İŞLETMELER DE MÜŞTERİLERİNE ULAŞAMIYOR"

Meta'nın sözcüsü ise BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Türkiye’de Instagram’a erişimin engellenmesinden dolayı milyonlarca kişi aileleriyle ve arkadaşlarıyla gündelik iletişim kurdukları bir yöntemden mahrum bırakılırken işletmeler de aynı şekilde müşterilerine ulaşamıyor. Hizmetlerimizi yeniden kullanıma sunmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.”