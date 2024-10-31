Meta'nın geliri ve karı üçüncü çeyrekte arttı

Meta, bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin üçüncü çeyrekte elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19 artışla 40,5 milyar dolara yükseldi. Meta, geçen yılın aynı döneminde 34,1 milyar dolar gelir elde etmişti.

Şirketin bu dönemde elde ettiği gelir piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Meta'nın net karı da bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 35 artarak 15,6 milyar dolara çıktı. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 11,5 milyar dolar kar açıklamıştı.