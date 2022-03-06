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Metaverse'te Ukrayna rüzgarı 0:00 / 0:00

Teknoloji dünyasında metaverse, blockchain ve NFT odaklı yenilikleri ve gelişmeleri ele aldığımız haftanın özeti, “NFT, Metaverse ve Öteki Şeyler” ile karşınızdayız. İşte Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın hazırladığı öteki evrende haftanın öne çıkanları…

1- UKRAYNA’YA AVATARLI DESTEK

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri harekatı ile birlikte başlayan dayanışma eylemleri, sanal evrende de karşılık buldu. Metaverse platformlarında bir yandan Ukrayna’daki savaştan olumsuz etkilenenler için bağış kampanyaları düzenlenirken, diğer yandan da yine bu platformlardaki kullanıcıların kendilerini ifade etmek için geliştirilen dijital ürünlerin sayısı giderek artıyor.

Bu doğrultuda, popüler metaverse platformlarından Decentraland üzerinde Ukrayna’ya destek olmak için etkinlik (meta parti..vs) düzenleyenler de var, Kızıl Haç ile birlikte bağış toplayanlar da… Hatta bu etkinliklere katılanlar için yine meta evrenine uygun dijital ürünler de satışa sunulmuş durumda.

Artık metaverse’de gezinirken isteyen kullanıcılar, avatarlarını "Savaşı Durdurun" (Stop War), “Savaşa hayır” (No War), “Ukrayna’nın yanındayım” (I stand with Ukraine) ve benzeri temalı, mavi-beyaz renkli t-shirt, spor ayakkabı, ceket ve bayrak gibi dijital ürünlerle de donatabiliyor.

Ancak özellikle bağışlar konusunda yardımseverlik duygusunu kötüye kullanabilecek girişimlerin de bu platformları yakından takip ettiği uyarısını yapıp, bu konuyla ilgili mağdur olmamak için şuradaki haberimizi okumanızı tavsiye ederiz.

2- EN MERAKLISI BİZ ÇIKTIK!

Facebook’un geçen yılın ekim ayı sonunda (28 Ekim 2021) tarihinde duyurduğu “Meta” çatısı altındaki dönüşüm hamlesiyle beraber, “metaverse” deyim yerindeyse moda terim haline geldi.

Peki “Metaverse’ü en çok hangi ülkeler merak etti?” diye Google Trendleri’ne bakıldığında, Türkiye’nin açık ara diğer ülkelere fark attığı gözleniyor.

“Metaverse” teriminin Google’daki son 12 aya ait arama hacmi yoğunluğuna göre Türkiye ilk sırada yer aldı. Türkiye’yi sırasıyla Çin ve Singapur takip etti.

Google Arama Trendleri verileri her ne kadar bu yılın başından itibaren “metaverse”e olan ilginin azaldığını gösterse de, bu terimin en popüler olduğu ilk 10 ülke arasında Türkiye, Çin ve Singapur dışında şu ülkeler yer alıyor: Kıbrıs, Lübnan, Kanada, Hong Kong, Birleşik Arap Emirlikleri, ABD ve Nijerya.

Son 12 ayda “metaverse” terimini arama popülerliğinin en yüksek oranda olduğu şehirlere bakıldığında da İstanbul, dünya genelinde birinci sırada. İstanbul’u Kocaeli takip ederken, Türkiye’nin bu iki şehrini dünyadan ise Şangay ve Pekin izliyor.

3- META, ANADOLU’NUN EN GÜZEL FOTOĞRAFLARINI ARIYOR

Meta Türkiye’nin FOTON (Fotoğraf Organizasyonları Derneği) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile hayata geçirdiği ve bu sene ikinci kez düzenenlenen Anadolu’nun 4 Mevsimi Fotoğraf Yarışması başvurulara açıldı. 1 Mart itibarıyla başvurulara açılan yarışmaya İlkbahar, Yaz, Sonbahar ve Kış olmak üzere dört kategoriden başvurular kabul edilecek ve aynı kişi farklı fotoğraflarla farklı kategorilere aynı anda başvurabilecek. 2021 yılında çekilmiş olan ve “Çevre kirliliği Anadolu’nun güzelliklerini nasıl tahrip ediyor?” sorusuna cevap veren fotoğraflar ile başvuru yapılabilecek yarışmanın kazananları 1 Nisan tarihinde açıklanacak.

Yarışmada kısa listeye alınan fotoğraflar 2-22 Nisan tarihleri arasında Müze Gazhane içerisinde bulunan İklim Müzesi içerisinde konumlandırılacak Meta Türkiye’nin ilk VR sergisinde ziyaretçileriyle buluşacak. Yarışmanın kategorileri olan İlkbahar, Yaz, Sonbahar ve Kış temalı dijital alanlar sayesinde, ziyaretçiler sergiyi VR gözlüklerle gezip, farklı bir metaverse deneyimi yaşayacak.

4- TRABZONSPOR NFT DÜNYASINA ADIM ATIYOR

NFT, spor ve eğlence ajansı olan Capital Block, Türkiye'nin en büyük futbol kulüplerinden Trabzonspor ile resmi bir ortaklığa girdiğini ve artık kulüp taraftarları için özel bir NFT stratejisi geliştirmek için kulüple birlikte çalışacağını duyurdu.

Capital Block başlangıçta Trabzonspor'un önümüzdeki aylarda biri kulübün önceki şampiyonluklarını kutlamak için olmak üzere iki NFT arzı yapmasına yardımcı olacak. NFT arzının ötesinde kulüp için bir NFT yol haritası geliştirecek olan Capital Block CEO'su Tim Mangnall, "Trabzonspor taraftarları artık kulübün ilk NFT arzını beklemeye başlayabilir. Kulüp, Süper Lig'de bu kadar güçlü bir konumdayken, bu sezonun sonunda başka bir NFT arzı ile kutlama yapmayı umuyoruz" dedi.

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Ekrem Şirin ise iş birliğiyle ilgili şunları paylaştı: “Trabzonspor olarak, başarılı bir sezonda NFT dünyasına adım atıyoruz. Capital Block ile iş birliği yaparak, Blockchain teknolojisini ve sporu bir araya getirerek Trabzonspor'un kültürel mirasını çok yakında dijital bir platformda destekçilerimize sunacağız.”

NFT dünyasına Türkiye'den ilk giren kulüp olma özelliğini taşıyan Galatasaray, 1 Ekim 2021’de saat 19.05'te Ali Sami Yen koleksiyonunu satışa sunmuştu. Sarı-Kırmızılılar'ın 100 adet satışa sunduğu NFT'ler 1850 Euro'dan satılmış ve kulüp 59 saniyede 185 bin Euro kazanmıştı.

5- KÜNEFEDEN NFT ÜRETEN TATLICI METAVERSE’TE ŞUBE AÇTI

Son dönemde deyim yerindeyse moda haline gelen metaverse platformunda mağaza açma akımına Türkiye’den bir tatlı restoranı da katıldı. Geçen ay künefe, dolama, baklava gibi tatlıları retro oyunlardan ilham alarak NFT’ye dönüştüren tatlı restoranı, yeni şubesini gerçek dünyadan önce metaverse’te açtı.

Karaköy’deki yeni fiziksel şubelerinin açılışını ilk önce metaverse’te yaptıklarını söyleyen Beyzade Künefe Kurucu Ortağı Mahmut Saman, “Geçtiğimiz ay bir döneme damgasını vurmuş retro oyunlardan ilham alarak künefe, baklava, dolama gibi geleneksel tatlılarımızın NFT versiyonlarını üretmiş ve en büyük NFT pazarı OpenSea’da satışa çıkarmıştık. Bu çalışmamız müşterilerimizin çok ilgisini çekti” dedi.

Müşterilerin OVR platformu üzerinden metaverse’teki tatlı dükkanına ulaşabildiklerini hatırlatan Saman, “Yeni şubemizi Karaköy’de açmak için hazırlanıyoruz. Bu süreçte artırılmış gerçeklik platformu OVR üzerinde yeni şubemizin metaverse’te bulunan arazisini satın aldık ve tatlı restoranımızı Karaköy’ün sanal versiyonunda, aynı konumda inşa etmiş olduk” ifadelerini kullandı.