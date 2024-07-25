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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Mete Gazoz, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda sıralama atışlarında 8. oldu - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Mete Gazoz, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda sıralama atışlarında 8. oldu

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın okçuluk branşında sıralama atışları sona erdi. Son olimpiyat şampiyonu milli sporcu Mete Gazoz, sıralama atışlarını 8'inci sırada tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 18:53 Güncelleme: 25.07.2024 - 18:53
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        Mete Gazoz sıralama atışlarında 8. oldu
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        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın okçuluk branşında sıralama atışları sona erdi.

        Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında yapılan okçuluk branşının klasik yay kategorisinde bireysel sıralama atışları gerçekleştirildi.

        Erkeklerde dünya ve olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, 676 puanla 8'inci olarak 32 turunda Şilili Andres Felipe Gallardo Ferrada'yla eşleşti.

        Aynı puanı alan Ulaş Berkim Tümer 10'uncu olarak Meksikalı Carlos Rojas'la, 640 puanla 58. sırayı alan Muhammed Abdullah Yıldırmış ise ABD'li Brady Ellison'la son 16 turuna kalmak için mücadele edecek.

        Sabah seansında ise milli okçu Elif Berra Gökkır, sıralama atışlarında 671 puanla kariyerinin ve Türkiye'nin kadınlarda olimpiyat tarihinin en iyi derecesini yaparak 5. olmuş ve 32 turunda Malezyalı Nurul Azreena Mohamad Fazıl'la eşleşmişti.

        Ayrıca Klasik Yay Erkek Takımı, 1992 puanla takımlar sıralamasında 6'ncı, Elif Berra Gökkır ve Mete Gazoz'dan oluşan Klasik Yay Karışık Takımı 1347 puanla yine 6'ıncı sırada yer aldı.

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