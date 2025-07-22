22 TEMMUZ METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL 24°C, 35°C

Az bulutlu ve açık.

İZMİR 26°C, 39°C

Az bulutlu ve açık.

ANKARA 19°C, 35°C

Az bulutlu ve açık.