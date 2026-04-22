Yarın hava nasıl olacak? 23 Nisan 2026 İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu raporu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın için hava durumu tahminlerini paylaştı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde vatandaşlar, "Hava nasıl olacak, yağış var mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere birçok şehirdeki hava durumu tek tek merak edilirken, bayram günü plan yapacaklar için güncel tahminler büyük önem taşıyor. İşte illere göre beklenen hava durumu ve detaylar…
Giriş: 22 Nisan 2026 - 17:39
1
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu ülke genelinde büyük bir heyecanla karşılanıyor. Okulların tatil olmasıyla birlikte çocuklar bu özel günü doyasıya yaşamak için hazırlanırken, vatandaşlar da planlarını hava koşullarına göre yapmaya başladı. “Yarın hava nasıl olacak, yağış bekleniyor mu?” sorusu gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerdeki 23 Nisan 2026 hava durumu tahminleri ise yakından takip ediliyor.
2
İSTANBUL HAVA DURUMU
23 Nisan Perşembe günü İstanbul’da hava çok bulutlu olacak. Sıcaklıkların 8°C ile 16°C arasında değişmesi bekleniyor.
3
İZMİR HAVA DURUMU
Başkent Ankara’da kuvvetli yağış etkili olacak. Gün içinde sıcaklık 5°C ile 10°C arasında seyredecek.