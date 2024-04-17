İşte Metin Akpınar'ın kızının annesi Suphiye Orancı
Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen kızı Duygu Nebioğlu annesi Suphiye Orancı'nın fotoğraflarını paylaştı
Metin Akpınar'ın Suphiye Orancı ile evlilik dışı ilişkisinden 1988'de dünyaya gelen Duygu Nebioğlu ve Sevgi Nebioğlu kardeşler, yıllar sonra ortaya çıkmıştı.
Türkiye'nin gündemine oturan bu haber sonrasında Metin Akpınar, kızlarını kabul ettiğini duyurmuştu.
1961'de Göksel Akpınar ile yaptığı evliliğinden çocuğu bulunmayan 81 yaşındaki Metin Akpınar, evlilik dışı kızları olduğunu 10 yıl önce öğrendi.
Metin Akpınar, Sevgi Nebioğlu'nun iki çocuğundan dolayı aynı zamanda dede de oldu.
Duygu Nebioğlu, geçtiğimiz günlerde de; "Bir ablamın babası da ünlü bir gazeteci" şeklinde bir açıklama yaptı.
Duygu Nebioğlu'nun sözünü ettiği ablası Dilara G. ve diğer kardeşi Sevgi Nebioğlu.
Ardından da o kişinin Uğur Dündar olduğu iddia edildi. Babalık davası açıldığını doğrulayan Dündar, DNA testi sonucunu açıkladı.
Uğur Dündar; "Bugünkü bir gazetede hakkımda babalık davası açıldığı ve haziran ayında karara bağlanacağı açıklanmış. Bugüne kadar mahkemenin aldığı gizlilik kararına titizlikle uyduk ve hep sustuk. Ama mademki karşı taraftan biri konuştu; kısaca net bir cevap vereyim: Mahkemenin her iki tarafı sevk ettiği ve son sözü söyleyecek kurum olan adli tıp kurumu DNA incelemesini bitirdi ve biyolojik babalık iddiasını reddetti. Benim ve avukatım Murat Ergün için konu kapanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" şeklinde açıklama yaptı.
Duygu Nebioğlu, Uğur Dündar'ın açıklamasının ardından; "Benzerliklerini biz biliyoruz. Rapor sonucuna itiraz edecekler. Annem yok ya ortada herkes rahat maşallah" ifadelerini kullandı.
Duygu Nebioğlu, Müge Anlı'nın programına konuk oldu. Annesi Suphiye Orancı'yı bulmak için programa katılan Duygu Nebioğlu annesinin fotoğraflarını paylaştı.
Duygu Nebioğlu, annesinin Almanya'da olduğunu söyledi.
Duygu Nebioğlu, annesi Suphiye Orancı'nin İbrahim Tatlıses'in bir filminde figüran olarak oynadığını, ünlülerle de bu şekilde tanıştığını ifade etti.
UĞUR DÜNDAR: BU KADINI İLK KEZ GÖRÜYORUM
Programa bağlanan Uğur Dündar; "Ben bu kadını ilk kez görüyorum. O yıllarda benim İzmir’le ilgim yok. Kaldı ki benim 7 ayda çıkan adli tıp DNA raporum çok ayrıntılı ve hiçbir kuşkuya yer vermeyecek kadar net. Ayrıca o yıllarda bekarım" dedi.
Duygu Nebioğlu, daha sonra bir açıklama daha yaparak, "Annem, bana 'Ablanın babası Uğur Dündar' demedi. Sadece 'O dönem bir sevgiliydik' dedi. Ben de ablamı Uğur Dündar'a benzettim. Olaylar böyle gelişti" dedi.
Dilar G ise bu konuda şunları söyledi; "Ben, durduk yerde Uğur Bey'e babalık davası açmadım.Annem ile bir süre sevgili olmuşlar, buna şahit olan insanlar var. Annemin kendisi de bizzat bana babamın Uğur Dündar olduğunu söylediği için bu yola başvurdum."