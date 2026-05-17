        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gençlerbirliği Metin Diyadin: Gençlerbirliği'nin varlığı için ligde kalmak çok önemliydi

        Metin Diyadin: Gençlerbirliği'nin varlığı için ligde kalmak çok önemliydi

        Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, kulüplerinin varlığını sürdürebilmesi adına ligde kalmalarının büyük önem taşıdığını söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17 Mayıs 2026 - 23:31 Güncelleme:
        "Kulübü ligde tuttuğumuz için mutluyuz"

        Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Trabzonspor'u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Gençlerbirliği Teknik Direktörü Diyadin, açıklamalarda bulundu.

        Diyadin, "Gençlerbirliği'nin sadece ligde kalması değil, kulübün varlığını sürdürebilmesi açısından da bu sonuç çok önemliydi. Kulübü ligde tuttuğumuz için mutluyuz. Memleketimi ve insanını iyi biliyorum. Ben Gülbaharhatun Mahallesi'nde doğdum, mezarlığımız da Bahçecik'tedir. Bizim rekabetimiz sadece sahanın içindeki 90 dakikadır. Onun dışında böyle bir durum söz konusu değil. Beni bilen bilir, bilmeyen de kendi bilir" dedi.

