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Metin Feyzioğlu Lefkoşa Büyükelçiliğine atandı! Metin Feyzioğlu kimdir?

Metin Feyzioğlu, Lefkoşa Büyükelçiliğine atanmasının ardından gündeme geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı büyükelçilerine yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti. Eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Lefkoşa Büyükelçiliği'ne atandı. Bu atama sonrasında Metin Feyzioğlu hakkında detaylar merak edildi. İşte Metin Feyzioğlu biyografisi…

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  • Metin Feyzioğlu kimdir? Lefkoşa Büyükelçiliğine atanan Metin Feyzioğlu kaç yaşında, mesleği ne?

    Bazı büyükelçilerin yeni görev yerleri belli oldu. Buna göre, Eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Lefkoşa Büyükelçiliği'nde görevlendirilmesine karar verildi. Bu kararın ardından Metin Feyzioğlu’nun biyografisi merak edildi. Peki, Lefkoşa Büyükelçiliğine atanan Metin Feyzioğlu kimdir, kaç yaşında, mesleği ne?
  • Metin Feyzioğlu kimdir? Lefkoşa Büyükelçiliğine atanan Metin Feyzioğlu kaç yaşında, mesleği ne?

    METİN FEYZİOĞLU KİM, KAÇ YAŞINDA?

    Metin Feyzioğlu, 7 Temmuz 1969 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Feyzioğlu'nun annesi doğumdan iki saat sonra yaşamını yitirince dedesi ve anneannesi tarafından evlat edinildi ve Ankara'da onlar tarafından yetiştirildi.
  • Metin Feyzioğlu kimdir? Lefkoşa Büyükelçiliğine atanan Metin Feyzioğlu kaç yaşında, mesleği ne?

    Feyzioğlu, TED Ankara Koleji'ni 1986 tarihinde bitirdi. Ardından girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1990 yılında mezun oldu. 1991 yılında Ankara Barosu'na kayıt oldu. 1992 yılında tamamladığı Kamu Hukuku alanındaki yüksek lisansının ardından 1995 yılında doktor unvanı aldı. 1996 yılında mezun olduğu fakülteye Ceza Hukuku alanında yardımcı doçent olarak atandı.
  • Metin Feyzioğlu kimdir? Lefkoşa Büyükelçiliğine atanan Metin Feyzioğlu kaç yaşında, mesleği ne?

    TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA GİDEN SÜREÇ

    Metin Feyzioğlu, 2002 yılında Doçent, 2005 yılında Profesör oldu. 2007 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı oldu ve bu görevi bir yıl sürdürdü. Metin Feyzioğlu, Ankara Barosu Başkanlık Seçimleri'ne aday oldu. Ardından 10 Ekim 2010 tarihinde gerçekleşen 61. Olağan Genel Kurulunda kullanılan oyların %58'ini alarak başkanlığa seçildi.

    Feyzioğlu, Türkiye Barolar Birliği 32. Olağan genel kurulunda 447 delegenin 209'unun oyunu alarak 26 Mayıs 2013 tarihinde Türkiye Barolar Birliği'nin 8. başkanı seçildi ve parti meclisi üyeliğinden istifa etti. 

    53 yaşındaki Metin Feyzioğlu 6 Ekim 2022 tarihi itibariyle Lefkoşa Büyükelçisi oldu. Metin Feyzioğlu evli ve iki kız çocuğu babasıdır.
  • Metin Feyzioğlu kimdir? Lefkoşa Büyükelçiliğine atanan Metin Feyzioğlu kaç yaşında, mesleği ne?

    Metin Feyzioğlu'nun yazdığı kitaplar:

    2013 - Türkiye Ağaca Neden Sarıldı?

    2015 - Çıkış Yolu

    Metin Feyzioğlu'nun aldığı ödüller:

    - İnsan Hakları ve Demokrasi Ödülü (Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafından.)

    - Başöğretmen Atatürk Onur Ödülü

    - Adnan Kahveci Devlet Adamı Onur Ödülü

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