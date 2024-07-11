Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Metin Öztürk: Keyifli bir lig olsun - Galatasaray Haberleri

        Metin Öztürk: Keyifli bir lig olsun

        Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Süper Lig'deki kura çekiminin ardından açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.07.2024 - 14:56 Güncelleme: 11.07.2024 - 14:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Metin Öztürk: Keyifli bir lig olsun
        ABONE OL
        ABONE OL

        Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Süper Lig'deki kura çekiminin ardından konuştu.

        Öztürk, "İlk maçımız Hatayspor ile olacak. Hatay'ın bizim için ayrı önemi var. Dursun Özbek depremde o bölgeye ilk adım atanlardı. Galatasaray camiası o bölgeye inanılmaz destek verdi. Destekleriz devam ediyor. İlk maçı Hatay ile oynamanın sembolik etkisi büyük. Yine söylüyoruz, deprem bölgelerinde hayat hâlâ normale dönmedi. E-Ticaret üzerinden o bölgelerden alışveriş yapalım. Biliyorsunuz İstanbul'da da bir deprem bekleniyor. Tüm Galatasaraylıları ticari alışveriş dışında o bölgeye yönlendirmek isterim. Devletin gücü bir yere kadar." ifadelerini kullandı.

        Sarı-kırmızılı idareci sözlerine, "Keyifli bir sezon başlıyor. Avrupa'da puan alanlara teşekkür ederiz. Bu sene büyük avantajlarımız var ve inşallah ülke puanlarımız artmaya devam edecek. Türk takımları daha üst kupalarda ve üst sıralardan başlayacak. Keyifli bir lig olsun. Dünyada ve ülkede bu kadar sıkıntı varken, sporun etkisi önemli. Yöneticileri yarattığı kaos taraftarları da etkiliyor. Bu sene iyi bir lig olsun." diye devam etti.

        "GERÇEK 5 YILDIZ"

        Metin Öztürk, ayrıca "Herkesin şampiyonluk şansı var. Biz her zaman söylüyoruz, Dursun Başkanımız gelirken söylemişti, "Bayrakları hazırlayın" diye. Geçen gün yine söyledi. Bu sene 5. yıldızı takacağız. En azından bir takım göğsünde gerçek 5 yıldızla dolaşacak." diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Merve'ye kardeşi kıydı! Öldüren tartışma!
        Merve'ye kardeşi kıydı! Öldüren tartışma!
        Servet Yardımcı adaylıktan çekildi!
        Servet Yardımcı adaylıktan çekildi!
        Balkonda feci ölüm! Gök gürültüsü nedeniyle kalp krizi geçirdi
        Balkonda feci ölüm! Gök gürültüsü nedeniyle kalp krizi geçirdi
        Süper Lig'de fikstür çekildi!
        Süper Lig'de fikstür çekildi!
        Telefonunu çaldığını düşündü... Döve döve öldürdü!
        Telefonunu çaldığını düşündü... Döve döve öldürdü!
        Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı
        Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı
        İngiliz gazeteciden flaş Barış Alper sözleri!
        İngiliz gazeteciden flaş Barış Alper sözleri!
        Korkunç olay! Eski sevgilisi balkondan geldi!
        Korkunç olay! Eski sevgilisi balkondan geldi!
        Görevli oldukları apartmanın avlusunu botanik bahçesine çevirdiler
        Görevli oldukları apartmanın avlusunu botanik bahçesine çevirdiler
        "Dezenflasyon dönemi başladı"
        "Dezenflasyon dönemi başladı"
        Konya'da büyük fuhuş operasyonu: Kadınlardan katalog oluşturmuşlar
        Konya'da büyük fuhuş operasyonu: Kadınlardan katalog oluşturmuşlar
        Avrupa'nın en yüksek aktif yanardağı: Hareketlilik sürüyor!
        Avrupa'nın en yüksek aktif yanardağı: Hareketlilik sürüyor!
        Juve'den Ferdi için dev takas teklifi!
        Juve'den Ferdi için dev takas teklifi!
        Oğlu yaralandı! Eşini demir sopayla öldürdü!
        Oğlu yaralandı! Eşini demir sopayla öldürdü!
        Ölmek üzereyken buldu... Evladı gibi oldu!
        Ölmek üzereyken buldu... Evladı gibi oldu!
        İddia: Boşanma nedeni L - Gante
        İddia: Boşanma nedeni L - Gante
        Bakan Şimşek: En zoru geride kaldı
        Bakan Şimşek: En zoru geride kaldı
        UBS Küresel Servet Raporu açıklandı: Türkiye'de milyonerler artacak
        UBS Küresel Servet Raporu açıklandı: Türkiye'de milyonerler artacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye terörden tamamen arındırılmalı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye terörden tamamen arındırılmalı
        Y kuşağı neden daha genç gösteriyor?
        Y kuşağı neden daha genç gösteriyor?