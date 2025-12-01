Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Metin Öztürk'ten hakeme sert sözler! - Galatasaray Haberleri

        Metin Öztürk'ten hakeme sert sözler!

        Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Galatasaray'da ikinci başkan Metin Öztürk, "Bu kadar berbat bir hakem, böyle bir maça verilerek ödüllendirildi." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 23:43 Güncelleme: 01.12.2025 - 23:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Metin Öztürk'ten hakeme sert sözler!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Chobani Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, maçın hakemi Yasin Kol hakkında konuştu.

        Türk futbol hakemliğinin bu tarz yönetimlerle kurtulamayacağını dile getiren Öztürk, "Kazımcan'a bir çakmak atıldı ve bir santim aşağı gelse gözü kör olacaktı. Emniyetin o kişiyi bulup 6222'den gerekli cezayı vermesini istiyoruz. Bu hakem Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından mı kollanıyor, federasyon tarafından mı kollanıyor? Birileri tarafından kollanıyor. Çok kötü hakem. FIFA kokartı olması gereken bir hakem yerine böyle bir hakemi bu maça veriyorlar. İkinci yarı Galatasaray'ı oynatmamak üzere kuruluydu. Barış Alper Yılmaz'ın ilk devrenin son dakikasındaki penaltısına dönüp bakmadı bile. Herhalde tamamen aklında 'Ne şiş yansın ne kebap.' mantığıyla bir beraberlik hayali vardı. İnsanların emeklerine yazık etti." ifadelerini kullandı.

        Maç içerisinde Gabriel Sara'ya yapılan bir faulün net kırmızı kart olduğuna da dikkati çeken Öztürk, şunları kaydetti:

        "Hakem dönüp bakmadı bile. Arda Kardeşler'in hakemliği Trabzon'daki bir pozisyondan dolayı bitirildi. Beşiktaş maçında sanırım Sallai'nin atağa gittiği bir pozisyonun aynısında oyunu durdurmuştu. Bu kadar berbat bir hakem, böyle bir maça verilerek ödüllendirildi. Yazıklar olsun. Ortada bir tiyatro oynanıyor ve biz de bu tiyatroyu seyrediyoruz. Biz Galatasaray olarak bu tiyatroyu seyretmeyeceğiz. Sonuna kadar takipçisiyiz. Bunu unutmayın, aklınıza yazın, kazıyın. Galatasaray her türlü adaletsizliğin karşısındadır. Biz 95. dakikada o golü yemeyip kazansaydık da aynı şeyi söyleyecektik. Bugün berabere kaldığımız için üzüntülüyüz. Ama böyle berbat bir yönetime daha çok üzüntülüyüz. Federasyon ya buna önlem alacak ya da ligin sonuna kadar bu tip röportajlar devam edecek."

        Kadıköy'de kazanan çıkmadı: Zirvede fark değişmedi!
        Kadıköy'de kazanan çıkmadı: Zirvede fark değişmedi! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kadıköy'de kazanan çıkmadı: Zirvede fark değişmedi!
        Kadıköy'de kazanan çıkmadı: Zirvede fark değişmedi!
        Galatasaray Kadıköy'de yenilmiyor!
        Galatasaray Kadıköy'de yenilmiyor!
        Usta isimlerden HT Spor'da flaş derbi yorumu!
        Usta isimlerden HT Spor'da flaş derbi yorumu!
        Seçil Erzan'a 102 yıl hapis cezası
        Seçil Erzan'a 102 yıl hapis cezası
        "Canımızı zor kurtardık!"
        "Canımızı zor kurtardık!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Domenico Tedesco: Geriye düşmemizin sebebi Sane'ydi
        Domenico Tedesco: Geriye düşmemizin sebebi Sane'ydi
        Bakan Işıkhan, Türk-İş Genel Başkanı Atalay ile görüştü
        Bakan Işıkhan, Türk-İş Genel Başkanı Atalay ile görüştü
        Derbide tansiyon yükseldi: Kavga çıktı!
        Derbide tansiyon yükseldi: Kavga çıktı!
        "Suriye'deki sonuçlardan çok memnunuz
        "Suriye'deki sonuçlardan çok memnunuz
        İlk 100 savunma sanayisi şirketi açıklandı
        İlk 100 savunma sanayisi şirketi açıklandı
        AYM’den memura kötü haber
        AYM’den memura kötü haber
        Kafede silahlı kavga: 6 yaralı
        Kafede silahlı kavga: 6 yaralı
        Slovenya'da her çalışana 639 euro ikramiye verilecek
        Slovenya'da her çalışana 639 euro ikramiye verilecek
        "Umarım beni tekrar çağırır!"
        "Umarım beni tekrar çağırır!"
        Hamilelik numarası tutmadı
        Hamilelik numarası tutmadı
        Murat Cemcir'den kötü haber
        Murat Cemcir'den kötü haber
        Çay taşımakla başlamış
        Çay taşımakla başlamış
        ASELSAN, LUNA-1 IoT uydusu uzaya çıktı
        ASELSAN, LUNA-1 IoT uydusu uzaya çıktı
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları