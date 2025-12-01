Metin Öztürk'ten hakeme sert sözler!

Chobani Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, maçın hakemi Yasin Kol hakkında konuştu.

Türk futbol hakemliğinin bu tarz yönetimlerle kurtulamayacağını dile getiren Öztürk, "Kazımcan'a bir çakmak atıldı ve bir santim aşağı gelse gözü kör olacaktı. Emniyetin o kişiyi bulup 6222'den gerekli cezayı vermesini istiyoruz. Bu hakem Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından mı kollanıyor, federasyon tarafından mı kollanıyor? Birileri tarafından kollanıyor. Çok kötü hakem. FIFA kokartı olması gereken bir hakem yerine böyle bir hakemi bu maça veriyorlar. İkinci yarı Galatasaray'ı oynatmamak üzere kuruluydu. Barış Alper Yılmaz'ın ilk devrenin son dakikasındaki penaltısına dönüp bakmadı bile. Herhalde tamamen aklında 'Ne şiş yansın ne kebap.' mantığıyla bir beraberlik hayali vardı. İnsanların emeklerine yazık etti." ifadelerini kullandı.