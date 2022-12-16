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Haberler Gündem 3. Sayfa Metrocity | Beşiktaş Levent'teki Metrocity AVM'de yangın çıktı!
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İstanbul Levent'te bulunan AVM'de yangın çıktı!

İstanbul Beşiktaş Levent´te bulunan Metrocity AVM´de yangın çıktı. Yangına, 34 araç 106 personelle müdahale edildi. Yangının çatı kaynaklı olduğu ve tahliyelerin yapıldığı öğrenildi. Yangın bir saatlik yoğun bir çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangına Beşiktaş, Şişli, Beyoğlu, Bakırköy ve Sultangazi itfaiye ekipleri müdahale etti. Şişli Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya tarafından yapılan açıklamada, yangında can kaybı ve yaralanan olmadığı bildirildi. Metronun Metrocity girişini emniyet ekipleri güvenlik tedbiri kapsamında kapattı. Diğer giriş ve çıkışların açık olduğu ve yolcuların yönlendirildiği öğrenildi

Metrocity | Beşiktaş Levent'teki Metrocity AVM'de yangın çıktı!
İstanbul Levent'te bulunan AVM'de yangın çıktı!
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AA

İstanbul Beşiktaş Levent´te bulunan Metrocity AVM´de saat: 12.45 sıralarında yangın çıktı. Yangının ardından kısa sürede Büyükdere Caddesi bir anda simsiyah dumanlara teslim oldu.

İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olayla ilgili yapılan ihbarın ardından kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Öte yandan AVM'de bulunanlar tahliye edildi.

"CAN KAYBI VE YARALI YOK"

Şişli Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya tarafından yapılan açıklamada yangında can kaybı ve yaralanan olmadığı, ivedilikle tahliyelerin gerçekleştiği bildirildi.

"YANGIN MÜHÜRLÜ BİR İŞLETMENİN ÇATISINDA ÇIKTI"

Kaya, yangının mühürlü bir işletmenin çatısında çıktığını, detaylı bilgiye itfaiyenin raporu sonucunda ulaşılacağını kaydetti.

34 ARAÇ VE 106 PERSONELLE MÜDAHALE

Yangına, 34 araç ve 106 personelle müdahale edilirken, yangının çatı kaynaklı olduğu ve yangının nedeninin araştırıldığı öğrenildi.

BİRÇOK İLÇEDEN İTFAİYE EKİBİ SEVK EDİLDİ

Yangın, bir saatlik yoğun bir müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangına Beşiktaş, Şişli, Beyoğlu, Bakırköy ve Sultangazi itfaiye ekipleri müdahale etti.

YANGIN ANADOLU YAKASINDAN DA GÖRÜLDÜ

Yoğun dumanın oluştuğu yangın nedeniyle ekipler Bakırköy'den tüp aracı ve diğer ilçelerden de takım desteği istedi. Yangın nedeniyle gökyüzünü kaplayan yoğun duman, çevre ilçelerden ve Anadolu Yakası'ndan da görüldü.

METROCITY'NİN METRO GİRİŞİ KAPATILDI

Metronun Metrocity girişini emniyet ekipleri güvenlik tedbiri kapsamında kapattı. Diğer giriş ve çıkışların açık olduğu ve yolcuların yönlendirildiği öğrenildi.

YANGINLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yangın, Anadolu yakasından objektife b&ouml;yle yansıdı.
Yangın, Anadolu yakasından objektife böyle yansıdı.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturmanın ise sürdüğü öğrenildi.

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