        Haberler Gündem Güvenlik Metruk iş yerinde cansız bedeni bulundu

        Metruk iş yerinde cansız bedeni bulundu

        Kahramanmaraş'ta metruk bir iş yerinde erkek cesedi bulundu. Şahsın işkence edilerek öldürüldüğü ileri sürüldü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 09:30
        İş yerinde cansız bedeni bulundu

        Kahramanmaraş'ta metruk bir iş yerinde erkek cesedi bulundu. Şahsın işkence edilerek öldürüldüğü ileri sürüldü.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Alınan bilgiye göre olay, Dulkadiroğlu ilçesi İsa Divanlı Mahallesi'ndeki metruk bir iş yerinde meydana geldi. Akşam saatlerinde vatandaşlar, zemin katta kullanılmayan iş yerinin içerisinde bir kişinin kanlar içerisinde yattığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde kanlar içerisindeki kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

        OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede erkek cesedinin Osman Doğan'a (62) ait olduğu anlaşıldı. Doğan'ın işkence edilerek öldürüldüğü ileri sürüldü. Doğan'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin tespit edilebilmesi için otospi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Konuyla ilgili savcılık soruşturması başlatıldı.

