Meva İsminin Anlamı 0:00 / 0:00

İsimlerin anlamı, zaman zaman çeşitli nedenlerden dolayı araştırılabilmektedir. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Unutulmamalıdır ki, her ismin bir anlamı ve kökeni vardır. Meva isminin anlamı ve kökeni de son dönemin popüler arama konularından birisi olarak dikkat çekmektedir.

MEVA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Meva ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Meva isminin anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Meva isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

MEVA İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Meva ismi ne demek ve anlama gelir sorularının cevabı şu şekildedir;

Sevilen, aranan. Sığınacak yer, yurt, mesken. Kuran'da geçen cennet isimlerinden biridir.

MEVA İSMİ KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Meva ismi Kur'an-ı Kerim'de (Secde Suresi 19. Ayet ve Necm Suresi 15. Ayet) geçmektedir ve Meva ismini koymak caizdir.

MEVA İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Meva ismini kullanan 3.819 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Meva ismini kullanan 661 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Meva ismini kullanan 297 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Meva ismini kullanan 86 kişi bulunmaktadır.

MEVA İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Meva ismine sahip olan kişiler için dürüstlük kavramı önem arz eder. Çevresini oluştururken buna dikkat ederler. Bu tavrı sayesinde etrafındakilerin güvenini çok fazla kazanırlar. Monotonluktan hoşlanmazlar, yüksek enerjiye sahiptirler. Bundan dolayı yerlerinde sabit duramazlar. Gezmeyi, eğlenmeyi çok severler ve zamanlarını kaliteli bir şekilde değerlendirmeye çaba sarf ederler. İlişkilerinde tutkululardır ve sevdikleri kişiye çok ama çok değer verirler.