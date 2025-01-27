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        Haberler Bilgi Ekonomi MEVDUAT FAİZ ORANLARI 2025 || Bankaların mevduat faizi oranları güncellendi! İşte banka banka aylık getiri hesaplama

        Mevduatta parası olanlar dikkat: Bankaların mevduat faizi oranları güncellendi! Aylık getiri değişti

        Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını geçtiğimiz hafta açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan indirerek yüzde 45 seviyesine çekti. TCMB'nin faiz kararının ardından bankalar harekete geçti. Mevduat faiz oranları güncellendi. Bankaların mevduat faizi oranları yüzde 50'nin altına indi. Buna bağlı olarak aylık getiri de değişti. İşte, bankaların mevduat faizi oranları ve banka banka aylık getiri hesaplama…

        Giriş: 27.01.2025 - 11:42 Güncelleme: 27.01.2025 - 12:33
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        Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) yılın ilk toplantısında politika faizini yüzde 45'e indirdi. TCMB’nin faiz kararı sonrası en gözde yatırım araçlarından biri olan banka mevduatlarında rüzgar tersine dönmeye başladı. Geçtiğimiz hafta yüzde 50 seviyesinde bulunan mevduat faizlerinde dengeler değişti. Bazı bankalar 32 günlük mevduat için sunduğu faiz ödemesini aşağı çekti. Mevduatta parası olanlar ise banka banka aylık getiri hesaplama işlemlerine başladı. İşte, 2025 güncel mevduat faiz oranları…

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        2 AY ÜST ÜSTE FAİZ İNDİRİMİ!

        Aralık ayında 250 baz puanla sürpriz bir faiz indirimine başlayan Merkez Bankası geçtiğimiz hafta da aynı oranda faiz indirimine gitmişti. Böylece politika faizi son 2 ayda 500 baz puan azalarak yüzde 45 seviyesine çekildi.

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        FAİZLER YÜZDE 50’NİN ALTINDA

        Merkez Bankası’nın geçen hafta perşembe günü faiz indirimine gitmesinden önce bankalarda halihazırda mevduat faizleri yüzde 50 civarında şekilleniyordu. Merkez Bankası kararı sonrası mevduat faizlerinde geri çekilme yaşandı.

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        2025 OCAK MEVDUAT FAİZ ORANLARI

        Vadeli mevduat, birikiminiz üzerinden, sizin belirlediğiniz süre için sabit bir faiz oranı sunar. Yani getirisi önceden bellidir ve vade sonuna kadar bu getiri faiz oranı değişikliklerinden etkilenmez.

        Tasarruflarını bankalarda değerlendirmeyi düşünen kişiler bankaların güncel mevduat faiz oranları için araştırmalara başladı. Peki, hangi banka ne kadar faiz sunuyor? İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 500 bin TL’nin 32 günlük getirisi...

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        TÜRKİYE İŞ BANKASI

        Vadeli TL Hesabı

        Faiz Oranı: %37

        Net Getiri: 14.597,26 TL

        Vade Sonu Bakiye: 514.597,26 TL

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        EN PARA

        Vadeli Hesap

        Faiz Oranı: %42

        Net Faiz: 16.569,86 TL

        Vade Sonu Net Bakiye: 516.569,86 TL

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        YAPIKREDİ

        e-Mevduat Oranları

        Faiz Oranı: %40

        Net Faiz Tutarı: 15.780,82 TL

        Vade Dönüş Tutarı: 515.780,82 TL

        Vade Dönüşüm Oranları

        Faiz Oranı: %43.75

        Net Faiz Tutarı: 17.260,27 TL

        Vade Dönüş Tutarı: 517.260,27 TL

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        GARANTİ BBVA

        E-Vadeli Hesap (500 bin TL’nin 1 aylık getirisi)

        Faiz Oranı: %40

        Brüt Faiz Tutarı: 16.986,30 TL

        Stopaj Oranı: % 10,00

        Stopaj Tutarı: 1.698,63 TL

        Net Faiz Tutarı: 15.287,67 TL

        Vade Sonu Tutar: 515.287,67 TL

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        DENİZ BANK

        E-Mevduat

        Faiz Oranı: %45.5

        Kazanılacak Net Faiz: 17.901,64 TL

        Toplam Dönüş Tutarı: 517.901,64 TL

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        FİBA BANKA

        Kiraz Hesap

        Brüt Hoş Geldin Faiz Oranı: %47,50

        Net Kazanç: 15.447,76 TL

        Vade Sonu Net Tutar: 515.447,76 TL

        Vergi Kesintisi: 2.563,02 TL

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        ODEABANK

        Faiz Oranı: % 41.50

        Brüt Faiz Tutarı: 18.191,78 TL

        Net Faiz Tutarı: 16.372,60 TL

        Anapara + Net Faiz Tutarı: 516.372,60 TL

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        ON DİJİTAL BANKACILIK

        ON Plus

        Vade Sonu Tutar: 519.248,38 TL

        Net Faiz Tutarı: 18.691,63 TL

        Vade Sonu Net Tutar: 518.691,63 TL

        ON Hesap

        Faiz Oranı: %42

        Net Faiz Tutarı: 15.181,94 TL

        Vade Sonu Net Tutar: 515.181,94 TL

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        ING BANK

        Turuncu Hesap

        Hoş Geldin Faiz Oranı: %49

        Net Faiz Tutarı: 17.285,96 TL

        Vade Sonu Net Tutar: 517.285,96 TL

        Standart Hesap

        Faiz Oranı: %19

        Net Faiz Tutarı: 6.626,22 TL

        Vade Sonu Net Tutar: 506.626,22 TL

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        TEB

        Marifetli Hesap

        Brüt Hoş Geldin Faiz Oranı: %48

        Faiz Tutarı: 17.395,30 TL

        Vergi tutarı: 1.932,81 TL

        Vade Sonu Tutar: 517.395,30 TL

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