3 ay vadeli mevduata da değişken faiz uygulanabilecek. Merkez Bankası, Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kar ve Zarara Katılma Oranları ile Kredi İşlemlerinde Faiz Dışında Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Tebliğ’’de değişiklik yaptı. Değişiklik tebliği Resmi Gazete’de yayımlanarak 22 Nisan 2019 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Değişken faiz daha önce sadece 6 aydan daha uzun vadeli mevduatlar için uygulanabiliyordu. Yapılan değişiklikle Türk Lirası mevduatta 3 ay ve daha uzun vadeli mevduatlar için de değişken faiz uygulamasına izin verildi. Döviz mevduatında ise daha önce olduğu gibi 6 aydan uzun vadeli mevduatlarda değişken faiz uygulanabilecek.Mevduat ve faiz oranları ve katılma hesapları kâr ve zarara katılma oranları ile kredi işlemlerinde faiz dışında sağlanacak diğer menfaatler hakkında tebliğ (SAYI: 2006/1)’de değişiklik yapılmasına dair tebliğ;9/12/2006 tarihli ve 26371 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Zarara Katılma Oranları ile Kredi İşlemlerinde Faiz Dışında Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Tebliğ (Sayı: 2006/1)’in 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Değişken faiz oranı, Türk lirası mevduatta 3 ay ve daha uzun vadeli, yabancı para mevduatta 6 aydan uzun vadeli mevduatlar için uygulanabilir.”



Bu Tebliğ 22/4/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.