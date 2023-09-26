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Mevlid Kandili mesajları özellikle de kısa, dualı ve resimli Mevlid Kandili mesajları bu akşam idrak edilecek. Merak edenler ve paylaşım yapacaklar için tamamen ücretsiz ve telifsiz olarak indirilip Facebook, Instagram ve Wpaylaşılabilecek mesajları haberimizde derledik. İşte resimli Mevlid Kandili mesajları...