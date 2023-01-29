MHK'de bir ilk: Lale Orta dönemi başladı

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün gerçekleştirdiği toplantıda aldığı kararla; Merkez Hakem Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Lale Orta’yı getirdiğini açıkladı.

Orta başkanlığındaki MHK'nin üyeleri ise Tolga Özkalfa, Ahmet İbanoğlu, Cemalettin Ali Konak, Prof. Dr. Ali Kızılet, Süleyman Abay, Sadettin Güler, Aynur Asun Akar ve Hamza Mısır oldu.

TFF'den yapılan açıklamada Orta'nın Türkiye'nin ilk kadın futbol antrenörü, ilk kadın futbol hakemi ve FIFA kokartlı ilk kadın hakemlerinden biri olduğu vurgulandı. Lale Orta ayrıca Merkez Hakem Kurulu'nun ilk kadın başkanı oldu.

Mehmet Büyükekşi'nin göreve gelmesiyle birlikte kadın yöneticiler TFF yönetiminde daha çok görev almaya başlamıştı. MHK'nın başına da kadın bir yönetici getiren Büyükekşi ve yönetimi, tarihte bunu ilk kez yapan yönetim oldu.