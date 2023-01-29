MHK'de bir ilk: Lale Orta dönemi başladı

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün gerçekleştirdiği toplantıda aldığı kararla; Merkez Hakem Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Lale Orta’yı getirdiğini açıkladı.
Orta başkanlığındaki MHK'nin üyeleri ise Tolga Özkalfa, Ahmet İbanoğlu, Cemalettin Ali Konak, Prof. Dr. Ali Kızılet, Süleyman Abay, Sadettin Güler, Aynur Asun Akar ve Hamza Mısır oldu.
TFF'den yapılan açıklamada Orta'nın Türkiye'nin ilk kadın futbol antrenörü, ilk kadın futbol hakemi ve FIFA kokartlı ilk kadın hakemlerinden biri olduğu vurgulandı. Lale Orta ayrıca Merkez Hakem Kurulu'nun ilk kadın başkanı oldu.
Mehmet Büyükekşi'nin göreve gelmesiyle birlikte kadın yöneticiler TFF yönetiminde daha çok görev almaya başlamıştı. MHK'nın başına da kadın bir yönetici getiren Büyükekşi ve yönetimi, tarihte bunu ilk kez yapan yönetim oldu.
ESKİ MHK BAŞKANI SABRİ ÇELİK NEDEN GİTTİ?
Son dönemde artan hakem tartışmalarının ardından son 10 yılda 8 kez değişen Merkez Hakem Kurulu'nda son değişim ise Sabri Çelik'in istifasıyla yaşandı. MHK Başkanı Sabri Çelik ve yönetim kurul, dün eleştiriler üzerine istifa etti. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Levent'teki binasına giderek dilekçesini veren Sabri Çelik'in istifası TFF yönetimi tarafından kabul edildi.
Sabri Çelik'in istifasının perde arkasında neler yaşandığı da ortaya çıkmaya başladı. TFF ile MHK arasındaki ipler, Fenerbahçe - Galatasaray derbisinden önce koptu. VAR kayıtlarının açıklanmasının ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde sorun yaşanmaması için duruma el koydu. Derbiye Büyükekşi'nin isteğiyle Halil Umut Meler atandı. Böylece derbinin hakemini yapay zeka sistemi değil Türkiye Futbol Federasyonu başkanı belirlemiş olurken, Sabri Çelik'i istifaya götüren süreç başlamış oldu.
LALE ORTA KİMDİR?
Lale Orta 1 Ocak 1960 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Türk futbolcu, futbol antrenörü, futbol hakemi ve akademisyendir. Türkiye'nin ilk kadın futbol antrenörü ve ilk kadın futbol hakemidir. Yirmi yıl erkek liglerinde futbol hakemliği yapmıştır. Profesyonel ve amatör bin beş yüzün üzerinde maç yönetmiştir. 2000 yılında tamamladığı doktora tezi ile ülkenin ilk kadın futbol doktoru unvanını almıştır. Dünyadaki FIFA kokartlı ilk kadın hakemlerden biridir. Lale Orta, 60 uluslararası maç yönetmiştir. Futbolun yanı sıra toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda çalışmaları ile tanınır.
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