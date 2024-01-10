Haberler Gündem MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Cengiz Ergün kimdir? Cengiz Ergün kaç yaşında, nereli?

MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Cengiz Ergün kimdir? Cengiz Ergün nereli? Milliyetçi Hareket Partisi, 31 Mart tarihinde gerçrkleşecek yerel seçimler kapsamında 55 başkan adayını belirledi. 55 adayın yanı sıra Mersin ve Manisa büyükşehir belediye başkan adayları da belli oldu. Buna göre; Mersin Büyükşehir Belediye başkan adayı Serdar Soydan olurken, Manisa Büyükşehir Belediye başkan adayı da Cengiz Ergün olarak açıklandı. Bu kapsamda MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Cengiz Ergün hayatı ve siyasi kariyeri gündemi meşgul etmeye başladı. İşte Cengiz Ergün kimdir sorusunun yanıtı... Habertürk Giriş: 10.01.2024 - 19:20 Güncelleme: 10.01.2024 - 19:20 facebook

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MHP'nin 2 büyükşehir, 12 il ve 41 büyükşehir ilçe belediye başkan adayları belli oldu. Milliyetçi Hareket Partisi Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Cengiz Ergün oldu. Yaşanan bu gelişme, "MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Cengiz Ergün kimdir? Cengiz Ergün kaç yaşında, nereli?" Sorularını gündeme getirdi. İşte MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Cengiz Ergün hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

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CENGİZ ERGÜN KİMDİR? Cengiz Ergün 1960 yılında Manisa'da doğdu. Cengiz Ergün ilkokulu sırasıyla Murat Germen , Necatibey ve Gazi İlkokulu’nda okudu. Ortaokulu Şehitler Orta Okulu'nda, Liseyi İzmir Fatih Lisesi'nde tamamladı. Üniversite Lisans eğitimini Muğla Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde aldı ve 1980 yılında mezun oldu. 29 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Manisa Belediye Başkanı seçildi. 2009-2014 yılları arasında Belediye Başkanlığı görevini sürdürdü.

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30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi’nden tekrar aday oldu ve kazandı ,böylece Manisa'nın ilk Büyükşehir Belediye Başkanı olma unvanını aldı. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi. 31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimlerde yüzde 52.77 oranında oyla 3’üncü kez Belediye Başkanlığına seçildi.

Haberi Hazırlayan: Türker Üner

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