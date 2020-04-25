Geçtiğimiz sezon transfer olduğu Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen ve bu sezon Bundesliga 2 takımlarından Nürnberg'e kiralanan Michael Frey, geleceğiyle ilgili soruyu yanıtladı.

Bild muhabiri, Michael Frey'e, "Nürnberg, 3 milyon euro satın alma opsiyonunu kullanarak senin bonservisini Fenerbahçe'den alacaktı. Ancak koronavirüs salgını sonrası tüm kulüpler finansal açıdan zorluk yaşıyor. Kulüp seninle konuştu mu, geleceğin ne olacak" sorusunu sordu. Frey, "Fenerbahçe ile daha 2 sezonluk daha sözleşmem var. Ben her gün yoğun bir şekilde çalışıyorum ve futbola hazır olarak dönmeyi istiyorum. Şu anda dünyada çok büyük problemler var. Bir futbolcunun geleceğinden çok daha önemli şeyler oluyor. O yüzden henüz bu konuları konuşma fırsatı olmadı" diye cevap verdi.