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        Haberler Magazin Sir Michael John Gambon kimdir, neden öldü ve kaç yaşındaydı? Harry Potter'ın Albus Dumbledore ölüm sebebi nedir ve hastalığı neydi?

        Ünlü oyuncu Michael Gambon'dan acı haber: Hayatını kaybetti...

        Dünyaca ünlü film serisi 'Harry Potter'da 'Albus Dumbledore' karakterine hayat veren Sir Michael John Gambon'dan acı haber... 82 yaşındaki İngiliz oyuncunun yaşamını yitirdiği açıklandı. Söz konusu üzücü haberin ardından Gambon'un neden vefat ettiği ve hayat hikâyesine ilişkin bilgileri derledik. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2023 - 16:30 Güncelleme: 28.09.2023 - 16:30
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        Sinema dünyası Sir Michael John Gambon'nın acı haberiyle sarsıldı. Bugüne dek birçok dizi ve filmde milyonlarca kişinin karşısına çıkan ve Harry Potter serisinde hayat verdiği 'Albus Dumbledore' karakteriyle kariyerinin zirvesine çıkan Gambon, hayatını kaybetti. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

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        SIR MICHAEL JOHN GAMBON NEDEN ÖLDÜ?

        'Harry Potter' serisinde ‘Albus Dumbledore’ karakterine hayat veren Sir Michael John Gambon hayatını kaybetti. Zatürre nöbeti geçiren Gambon, 82 yaşındaydı.

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        MICHAEL GAMBON KİMDİR?

        Sir Michael John Gambon, film ve sahne performanslarıyla ünlü İngiltere’de doğmuş olan İrlanda asıllı bir oyuncu. Araç üretim fabrikalarında çalışırken içindeki dürtüye daha fazla engl olamayarak drama alanına yönelmeye karar veren oyuncu, sahne kariyerine İrlanda tiyatrosunda küçük roller üstlenerek başladı.

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        Uzun süre içinde farklı tiyatro şirketlerinde çalışan Sir Michael John Gambon, 'Shakespeare' oyunlarında başrol oynadı ve aynı zamanda filmlerde ve TV'de rol aldı.

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        "Gal Galileo'nun Hayatı", 'Kral Lear’ ve ‘Skylight’ gibi oyunlarla kısa sürede kendisine ciddi bir hayran kitlesi oluşturan oyuncu, 'Harry Potter' serisinde Hogwart'ın Müdürü 'Albus Dumbledore' rolüyle dünya çapında tanındı.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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