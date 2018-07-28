Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre geçen sezon Kıbrıs Rum Kesimi ekibi APOEL forması giyen Benin asıllı Fransız golcüyle sözleşme imzalandı.

Pote, transferinden dolayı Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'a teşekkür etti.

Sancak da Pote'nin tekrar evine dönmesi için çok emek sarf ettiğini belirterek, "Ben ve sportif direktörümüz Tanju Çolak bu transfer için yoğun çaba göstererek Adana Demirspor taraftarlarının isteğini gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında Adana Demirspor formasıyla 1. Lig'de gol kralı olan Pote, bir yıllık aranın ardından tekrar mavi-lacivertli formayı giyecek.

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