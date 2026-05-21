        Micov: Taraftarlarımızdan hiçbir transfer veya kadro söylentisine itibar etmemelerini rica ediyorum

        Micov: Taraftarlarımızdan hiçbir transfer veya kadro söylentisine itibar etmemelerini rica ediyorum

        Galatasaray MCT Technic Sportif Direktörü Vladimir Micov, "Taraftarlarımızdan sezonun bu bölümünde ortaya atılan hiçbir transfer veya kadro söylentisine itibar etmemelerini rica ediyorum" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21 Mayıs 2026 - 19:12 Güncelleme:
        Vladimir Micov'dan transfer açıklaması!

        Galatasaray MCT Technic Sportif Direktörü Vladimir Micov, son günlerde basında çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı.

        Micov, "Son dönemde basında ve dijital medyada, 2026/2027 sezonu kadro yapılanmamıza dair çıkan asılsız iddiaları ve spekülasyonları ben de yakından takip ediyorum. Teknik ekibimiz, oyuncularımız ve yönetimimizle birlikte tamamen önümüzdeki play-off müsabakalarına odaklandığımız bu dönemde, saha dışı gündemlerle takımımızın konsantrasyonunun bozulmasına asla izin vermek istemiyoruz. Taraftarlarımızdan sezonun bu bölümünde ortaya atılan hiçbir transfer veya kadro söylentisine itibar etmemelerini rica ediyorum. Bizim şu anki tek hedefimiz, tamamen sahaya ve oyuna odaklanarak 2025/2026 sezonunu Galatasaray’a yakışan en iyi noktada tamamlamaktır. Gelecek sezonun planlaması ve kadro yapılanmasıyla ilgili resmi ve doğru bilgilendirmeleri sezon bittikten sonra yalnızca kulübümüzün resmi kanalları aracılığıyla yapacağız. Şimdi spekülasyonları bir kenara bırakarak ve hep birlikte sahaya, hedeflerimize odaklanma zamanı. Play-off yolculuğumuzda taraftarımızın, takımımıza her zamankinden daha güçlü destek olacağına inancım tam" diye konuştu.

        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        Adalet Bakanı Gürlek: Herkes sürece saygı duymalı
        CHP MYK olağanüstü toplandı
        TFF yabancı kuralını resmen açıkladı!
        Hatay, yağışın etkisinde kaldı
        Kadir İnanır entübe edildi
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
        Bugün Ne Oldu? 21 Mayıs 2026'nın haberleri
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        "Allah ondan aldığını buna versin"
        Türkiye’nin dijital ihbar platformu HAYAT 112 ACİL
        Almus Barajı'nda son durum... Yeşilırmak'a dev kayalarla set çekildi!
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarih, Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur
        Miras açıklaması: 5 kişiye yeter
        Küresel dijital ekonomi yarışı
        Yine yeniden Muriqi yarışı!
        Bu uçuş sadece 53 saniye sürüyor!
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı
