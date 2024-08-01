Migrenin baş düşmanlarına dikkat: Bu 9 gıda baş ağrısını tetikliyor!
Migren sadece bir baş ağrısı olmaktan öte, hayatı olumsuz yönde etkileyen ciddi bir sağlık sorunudur. Ayrıca coğu kişi, belirli yiyeceklerin migren ataklarını tetikleyebileceğini bilmez. Peki, hangi gıdalar bu baş ağrısı krizlerini başlatabilir? İşte, migreni tetiklediği için yemekten kaçınmanız gereken 9 gıda!
Migren, milyonlarca insanın yaşam kalitesini olumsuz etkileyen kronik bir baş ağrısı türüdür ve auralı ile aurasız olmak üzere ikiye ayrılır. Yapılan araştırmalar sonucunda bazı gıdaların, migreni tetikleyerek ağrıya sebep olduğu bulunduğundan bu gıdalardan uzak durmak iyi olabilir. Pennsylvania Baş Ağrısı Merkezi'nin kurucusu Lee Peterlin’e göre, gıda tetikleyicileri kişiden kişiye değişse de bazı ortak olarak tetikleyen gıdalar mevcut bu yüzden haberimizde migren hastalarının çoğunu tetikleyebilecek gıdaları derledik. İşte, kaçınılması gereken gıdalara dair detaylar...
1. ESKİ PEYNİRLER
2012 yılında Nöroloji Bilimleri dergisinde yayınlanan araştırmada, eski peynirin migreni tetikleyen en yaygın gıdalardan biri olduğunu tespit etti. Amerika’daki kadın sağlığı bürosuna göre eski peynirler, tiramin adı verilen bileşiği içeren gıdalar arasında yer alıyor.
Bu bileşik, vücuttaki nörotransmitterlerle etkileşime girerek migrene yol açabileceğinden migren hastaları eski peynirlerden uzak durmalıdır.
2. MSG
MSG olarak bilinen monosodyum glutamat, birçok gıda ve gıda katkı maddesinde bulunan sodyum tuzudur. Doğal olarak domateslerde bulunan bu bileşik, aynı zamanda lezzet arttırıcı olarak ketçap ve barbekü sosta da kullanılır.
Birleşik Devletler Ulusal Tıp Kütüphanesi’nde 2016 yılında yayınlanan bir araştırmada, bu bileşenin migren için potansiyel bir tetikleyici olduğu bulundu, yani herkesin değil ama bazı kişilerin MSG’ye karşı duyarlılığı olabileceğinden kaçınılması gerekebilir.
3. İŞLENMİŞ ETLER
North Carolina Üniversitesi’nde nörolog doktor olan Rebecca Traub; sosisler ve hindi sandviç gibi yiyeceklerin bile migreni tetikleyebileceğini söyledi. Ayrıca Amerikan Migren Derneği’ne göre bu etler, migren için ortak gıda tetikleyicileri arasında gösterilen sodyum nitrat adlı koruyucuyu içerdiğinden tüketilmemelidir.
4. YAPAY TATLANDIRICI
Aspartam, yapay tatlandırıcılardan birisidir. Bir tıp fakültesinde nörolog olan Louise Klebanoff’a göre, migren hastalarının beslenmelerinden çıkarmalarını gereken ilk gıda, bu tatlandırıcıdır.
Düşük kalorili olan bu tatlandırıcılardan kaçınmak istiyorsanız gıda etiketlerini okuyarak diyet gazlı içecekler ile kahvaltılık gevrekler dahil olmak üzere bazı paketlenmiş yiyecek ve içeceklerden uzak durabilirsiniz.
5. ALKOL
Avrupa Nöroloji Dergisi'nde 2018 yılında 2107 migren hastası üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, alkollü içeceklerin migren hastalarının yaklaşık yüzde 35’ini tetiklediği görüldü. Ayrıca bazı çalışmalarda, alkol içmenin dehidrasyona yol açarak baş ağrısına neden olabileceği bulundu.
6. FAZLA KAFEİN TÜKETİMİ
Nutrients dergisinin 2021 tarihli bir incelemesine göre, kafein bir yandan tetikleyici, diğer yandan da tedavi edici özelliğiyle uzun yıllardan beri migrenle ilişkilendiriliyor. Çalışmaya göre; aşırı kafein kullanımı, migrene yol açabilir ve kafeinin aniden kesilmesi migren ataklarını tetikleyebilir.
7. ÇİKOLATA
2012 yılındaki Nörolojik Bilimler araştırması çikolatayı migreni tetikleyen en yaygın gıdalardan biri olarak tanımladı ancak 2020 yılından itibaren yapılan çalışmalar sonucunda çikolata, sadece potansiyel migren tetikleyiciler arasındadır. Ayrıca bazı uzmanlar, tatlılara duyulan özlemin yaklaşmakta olan migrenin nedeni değil, belirtisi olduğunu düşünüyor.
8. FINDIK
Migren Bozuklukları Derneği, fındıkları fenilalanin içeren bir gıda olduğundan ortak migren tetikleyicileri arasına alır. Ancak bu yiyeceğin herkesi etkilediğine dair bir bulgu yoktur. Doktor Klebanoff’a göre, bir avuç fenilalanin bulunduran kuruyemiş yedikten sonraki 4 ile 12 saat içinde başınız ağrıyorsa bu kuruyemişin tetiklemiş olacağı söylenebilir.
9. TURUNÇGİLLER
Sefalalji dergisinde yaklaşık 26 bin kadın üzerinde yapılan 2016 yılı tarihli araştırmada, turunçgillerin auralı migren için önemli potansiyel tetikleyiciler olduğu ancak aurasız migren için geçerli olmadığı belirtildi.
GIDALARIN MİGRENE NEDEN OLDUĞUNU NASIL ANLAYABİLİRSİNİZ?
Migreninize neyin sebep olduğunu belirlemenize yardımcı olmak için doktor Traub; bir takvimde veya günlükte, bir baş ağrısı günlüğü tutmanızı önerdi. Bu günlükte migreninizi, atağın şiddetini, tükettiğiniz yiyecekleri ve aldığınız ilaçları kaydederseniz sizi tetikleyen yiyecekleri bulabilirsiniz.
Ancak yine de kendi başınıza teşhis koymanız çok doğru olmayacağından bir uzmandan destek almalısınız.
Kaynak: American Migraine Foundation, Nutrients, Health, Neurology Sciences, National Library of Medicine, European Journal of Neurology, Women’s Health