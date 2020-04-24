Migros Ramazan kolisi belli oldu. Merakla bekleyen vatandaşlar için Migros Ramazan kolisi 3 farklı paketlerde hazırlandı. Bütçeye göre Migros Ramazan kolisi alabilirsiniz. Sizler için Migros Ramazan paketinde neler olduğunu hazırladık. İşte hm fiyat hem de paket içinde bulunan ürünler...
Ramazan Bereketi Paketi
FİYAT: 44,90 TL
Ramazan Bereketi Paketi
İçindekiler:
Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg
Torku Pilavlık Bulgur 1 Kg
Torku Ayçiçekyağı 1 L
Veronelli Burgu Makarna 500 G
Tukaş Domates Salçası 830 G
Söke Un 1 Kg
Doğuş Rize Çay 500 G
Torku Küp Şeker 750 G
Knorr Şehriyeli Tavuk Çorbası 51 G
Knorr Tavuk Bulyon 60 Gr
Billur Tuz İyotlu Sofra Tuzu 750 G
Coca-Cola Şekersiz 1 L
Bizim Mutfak Kakaolu Puding 100 G
Net Miktar (g/ml)
1000
Ramazan Lezzet Paketi
FİYAT: 79,90 TL
Ramazan Lezzet Paketi
İçindekiler:
Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg
Yayla Kırmızı Mercimek 1 Kg
Torku Pilavlık Bulgur 1 Kg
Torku Ayçiçekyağı 1 L
Veronelli Burgu Makarna 500 G
Tukaş Domates Salçası 830 G
Söke Un 1 Kg
Doğuş Rize Çay 500 G
Torku Küp Şeker 750 G
Knorr Şehriyeli Tavuk Çorbası 51 G
Knorr Tavuk Bulyon 60 G
Billur Tuz İyotlu Sofra Tuzu 750 G
Arbella İrmik 500 G
Marmara Birlik Siyah Zeytin 381-410 Ad/Kg 200 G
Yayla Haşlanmış Bezelye 700 G
Yayla Haşlanmış Nohut 700 G
Tukaş Böğürtlen Reçeli 380 G
Kocatepe 1949 Türk Kahvesi 100 G
Coca-Cola Şekersiz 1 L
Sprite 1 L
Yedigün Portakal 1 Lt
Bizim Mutfak Kakaolu Puding 100 G
Ramazan Ziyafet Paketi
FİYAT: 109,90 TL
Ramazan Ziyafet Paketi
İçindekiler:
Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg
Yayla Kırmızı Mercimek 1 Kg
Yayla Koçbaşı Nohut 1 Kg
Torku Pilavlık Bulgur 1 Kg
Torku Ayçiçekyağı 1 L
Veronelli Burgu Makarna 500 G
Veronelli Kalem Makarna 500 G
Veronelli Spaghetti Makarna 500 G
Tukaş Domates Salçası 830 G
Söke Un 1 Kg
Doğuş Rize Çay 500 G
Torku Toz Şeker 1 Kg
Torku Küp Şeker 750 G
Billur Tuz İyotlu Sofra Tuzu 750 G
Knorr Şehriyeli Tavuk Çorbası 51 G
Knorr Tavuk Bulyon 60 Gr
Arbella İrmik 500 G
Fora Doğal Siyah Zeytin 351-410 Ad/Kg 200 G
Yayla Haşlanmış Bezelye 700 G
Yayla Haşlanmış Fasulye 700 G
Tukaş Böğürtlen Reçeli 380 G
Kozan Bal Kooperatifi Süzme Çiçek Balı 240 G
Kocatepe 1949 Türk Kahvesi 100 G
Arifoğlu Pul Biber 70 G
Arifoğlu Nane 25 G
Arifoğlu Kekik 25 G
Coca-Cola Şekersiz 1 L
Sprite 1 L
Yedigün Portakal 1 L
Ege Kemalpaşa Tatlısı 140 G
Bizim Mutfak Kakaolu Puding 100 G
Net Miktar (g/ml)
1000
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