Migros Ramazan kolisi belli oldu. Merakla bekleyen vatandaşlar için Migros Ramazan kolisi 3 farklı paketlerde hazırlandı. Bütçeye göre Migros Ramazan kolisi alabilirsiniz. Sizler için Migros Ramazan paketinde neler olduğunu hazırladık. İşte hm fiyat hem de paket içinde bulunan ürünler...

Ramazan Bereketi Paketi

FİYAT: 44,90 TL

Ramazan Bereketi Paketi

İçindekiler:

Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg

Torku Pilavlık Bulgur 1 Kg

Torku Ayçiçekyağı 1 L

Veronelli Burgu Makarna 500 G

Tukaş Domates Salçası 830 G

Söke Un 1 Kg

Doğuş Rize Çay 500 G

Torku Küp Şeker 750 G

Knorr Şehriyeli Tavuk Çorbası 51 G

Knorr Tavuk Bulyon 60 Gr

Billur Tuz İyotlu Sofra Tuzu 750 G

Coca-Cola Şekersiz 1 L

Bizim Mutfak Kakaolu Puding 100 G

Net Miktar (g/ml)

1000

Ramazan Lezzet Paketi

FİYAT: 79,90 TL

Ramazan Lezzet Paketi

İçindekiler:

Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg

Yayla Kırmızı Mercimek 1 Kg

Torku Pilavlık Bulgur 1 Kg

Torku Ayçiçekyağı 1 L

Veronelli Burgu Makarna 500 G

Tukaş Domates Salçası 830 G

Söke Un 1 Kg

Doğuş Rize Çay 500 G

Torku Küp Şeker 750 G

Knorr Şehriyeli Tavuk Çorbası 51 G

Knorr Tavuk Bulyon 60 G

Billur Tuz İyotlu Sofra Tuzu 750 G

Arbella İrmik 500 G

Marmara Birlik Siyah Zeytin 381-410 Ad/Kg 200 G

Yayla Haşlanmış Bezelye 700 G

Yayla Haşlanmış Nohut 700 G

Tukaş Böğürtlen Reçeli 380 G

Kocatepe 1949 Türk Kahvesi 100 G

Coca-Cola Şekersiz 1 L

Sprite 1 L

Yedigün Portakal 1 Lt

Bizim Mutfak Kakaolu Puding 100 G

Ramazan Ziyafet Paketi

FİYAT: 109,90 TL

Ramazan Ziyafet Paketi

İçindekiler:

Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg

Yayla Kırmızı Mercimek 1 Kg

Yayla Koçbaşı Nohut 1 Kg

Torku Pilavlık Bulgur 1 Kg

Torku Ayçiçekyağı 1 L

Veronelli Burgu Makarna 500 G

Veronelli Kalem Makarna 500 G

Veronelli Spaghetti Makarna 500 G

Tukaş Domates Salçası 830 G

Söke Un 1 Kg

Doğuş Rize Çay 500 G

Torku Toz Şeker 1 Kg

Torku Küp Şeker 750 G

Billur Tuz İyotlu Sofra Tuzu 750 G

Knorr Şehriyeli Tavuk Çorbası 51 G

Knorr Tavuk Bulyon 60 Gr

Arbella İrmik 500 G

Fora Doğal Siyah Zeytin 351-410 Ad/Kg 200 G

Yayla Haşlanmış Bezelye 700 G

Yayla Haşlanmış Fasulye 700 G

Tukaş Böğürtlen Reçeli 380 G

Kozan Bal Kooperatifi Süzme Çiçek Balı 240 G

Kocatepe 1949 Türk Kahvesi 100 G

Arifoğlu Pul Biber 70 G

Arifoğlu Nane 25 G

Arifoğlu Kekik 25 G

Coca-Cola Şekersiz 1 L

Sprite 1 L

Yedigün Portakal 1 L

Ege Kemalpaşa Tatlısı 140 G

Bizim Mutfak Kakaolu Puding 100 G

Net Miktar (g/ml)

1000