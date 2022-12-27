Migroskop aktüel ürünler kataloğunda yılbaşı fırsatları!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Migroskop aktüel ürünler kataloğunda yılbaşı fırsatları!

Migros aktüel ürünler kataloğu indirim listesi, resmi internet sitesi üzerinden paylaşıldı. Migroskop aktüel broşüründe yer alan yılbaşı özel onlarca ürün 4 Ocak 2023 tarihine kadar indirimli fiyatıyla satışta olacak. İşte, Aralık 2022 - Ocak 2023 Migroskop aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünler ve fiyat listesi...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Migros'ta yılbaşı fırsatları! Aralık 2022 - 4 Ocak 2023 Migroskop aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı!

    Yılbaşına özel Migroskop broşürü yayınlandı. Migros aktüel ürünler kataloğunda; Yılbaşı sepetinden, yılbaşı ağacına, şarküteriden gıdaya, temizlikten küçük ev aletlerine kadar onlarca ürün 4 Ocak'a kadar indirimli fiyatıyla satışta olacak. İşte, 22 Aralık 2022 - 04 Ocak 2023 Migros aktüel ürünler kataloğu tam liste... 
  • Migros'ta yılbaşı fırsatları! Aralık 2022 - 4 Ocak 2023 Migroskop aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı!

    Yılbaşı Butik Sepet 325,00 TL

    Yılbaşı Klasik Kutu 215,00 TL
  • Migros'ta yılbaşı fırsatları! Aralık 2022 - 4 Ocak 2023 Migroskop aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı!

    Izgara/Tekirdağ Köfte 38,95 TL

    Yeşil Mercimek 23,90 TL
  • Migros'ta yılbaşı fırsatları! Aralık 2022 - 4 Ocak 2023 Migroskop aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı!

    Domates Salçası 30,90 TL

    Salamura Siyah Zeytin 41,90 TL
  • Migros'ta yılbaşı fırsatları! Aralık 2022 - 4 Ocak 2023 Migroskop aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı!

    Labne Peynir 15,90 TL

    Migros Kaymak 26,50 TL
  • Migros'ta yılbaşı fırsatları! Aralık 2022 - 4 Ocak 2023 Migroskop aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı!

    Salatalık Turşusu 13,25 TL

    Gün Kurusu Malatya Kayısısı 44,90 TL
  • Migros'ta yılbaşı fırsatları! Aralık 2022 - 4 Ocak 2023 Migroskop aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı!

    Petit Beurre Bisküvi 6,25 TL

    Yulaflı Granola 19,90 TL
  • Migros'ta yılbaşı fırsatları! Aralık 2022 - 4 Ocak 2023 Migroskop aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı!

    İnek Peyniri 82,50 TL

    Bardak Ayran 4,35 TL

    Petit Beurre Bisküvi 27,50 TL

    Reçel Çeşitleri 22,50 TL

    Tuzlu Ay Çekirdeği 10,00 TL

    Biber Salçası 53,50 TL

    Yumuşatıcı 46,50 TL

    Sıvı Deterjan 42,50 TL
  • Migros'ta yılbaşı fırsatları! Aralık 2022 - 4 Ocak 2023 Migroskop aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı!

    Dana Kaburga 169,90 TL

    Dana Tandır 179,90 TL

    Pişmiş döner 46,95 TL
  • Migros'ta yılbaşı fırsatları! Aralık 2022 - 4 Ocak 2023 Migroskop aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı!

    Antrikot Pastırma 379,00 TL

    Marineli Gril Yeşil Zeytin 109,00 TL

    Vakumlu Antrikot Pastırma 389,00 TL

    Kuru Sele Zeytin 89,90 TL

    Kangal/Parmak Sucuk 239,00 TL

    Mandıra Tereyağı 189,00 TL

    Süzme Peynir Çeşitleri 45,90 TL

    Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Beyaz Peynir 85,90 TL

    Dilimli Eski Kaşar 79,90 TL

    Koyun Peyniri/ Keçi Peyniri 109,90 TL
  • Migros'ta yılbaşı fırsatları! Aralık 2022 - 4 Ocak 2023 Migroskop aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı!

    Kaymaklı Tava Yoğurt 32,90 TL

    Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Laktozsuz Beyaz Peynir 165,00 TL

    Dilimli Tost Peyniri 42,90 TL

    Kaymak 28,50 TL

    Eski Kaşar Peyniri 185,00 TL
  • Migros'ta yılbaşı fırsatları! Aralık 2022 - 4 Ocak 2023 Migroskop aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı!

    Krema 13,90 TL

    Beyaz Peynir 119,90 TL

    Laktozsuz Süt 20,90 TL

    Kefir Çeşitleri 9,20 TL

    Taze Kaşar 83,95 TL

    Dana Uzun Sosis 79,90 TL

    Dana Sucuk 65,90 TL

    Beyaz Peynir 93,50 TL

    yoğurt 38,90 TL

    Kaşar Peynir 115,00 TL
  • Migros'ta yılbaşı fırsatları! Aralık 2022 - 4 Ocak 2023 Migroskop aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı!

    Kavrulmuş Tuzlu Siirt Fıstığı 64,90 TL

    Ay Çekirdeği 12,50 TL

    Tuzlu Badem 29,90 TL

    Kavrulmuş Karışık Kuruyemiş 54,90 TL

    Kavrulmuş Fındık 32,90 TL

    Antep Fıstığı 69,90 TL
  • Migros'ta yılbaşı fırsatları! Aralık 2022 - 4 Ocak 2023 Migroskop aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı!

    Maden Suyu  16,50 TL

    Frappuccino Çeşitleri 38,90 TL

    C Vitaminli İçecek Çeşitleri 24,50 TL

    Gazoz Çeşitleri 9,90 TL
  • Migros'ta yılbaşı fırsatları! Aralık 2022 - 4 Ocak 2023 Migroskop aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı!

    Sıvı Bulaşık Deterjanı 39,90 TL

    Max Tablet 195,00 TL

    Çamaşır Suyu Çeşitleri 19,90 TL
  • Migros'ta yılbaşı fırsatları! Aralık 2022 - 4 Ocak 2023 Migroskop aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı!

    Tuvalet Kağıdı 124,90 TL

    Kağıt Havlu 79,90 TL

    Islak Mendil 3*52'li 24,90 TL

    Tuvalet Kağıdı 139,90 TL

    Kağıt Havlu 79,90 TL

    Peçete 200'lü 29,90 TL
  • Migros'ta yılbaşı fırsatları! Aralık 2022 - 4 Ocak 2023 Migroskop aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı!

    Yılbaşı Ağacı 79,90 TL

    Yılbaşı süsü 10 cm 89,90 TL

    Desenli yılbaşı Topu 79,90 TL

    Yılbaşı Topu 6'lı 6 cm 89,90 TL
  • Migros'ta yılbaşı fırsatları! Aralık 2022 - 4 Ocak 2023 Migroskop aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı!
  • Migros'ta yılbaşı fırsatları! Aralık 2022 - 4 Ocak 2023 Migroskop aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı!
  • Migros'ta yılbaşı fırsatları! Aralık 2022 - 4 Ocak 2023 Migroskop aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı!
  • Migros'ta yılbaşı fırsatları! Aralık 2022 - 4 Ocak 2023 Migroskop aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı!
  • Migros'ta yılbaşı fırsatları! Aralık 2022 - 4 Ocak 2023 Migroskop aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı!
  • Migros'ta yılbaşı fırsatları! Aralık 2022 - 4 Ocak 2023 Migroskop aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı!
  • Migros'ta yılbaşı fırsatları! Aralık 2022 - 4 Ocak 2023 Migroskop aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı!
  • Migros'ta yılbaşı fırsatları! Aralık 2022 - 4 Ocak 2023 Migroskop aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı!
  • Migros'ta yılbaşı fırsatları! Aralık 2022 - 4 Ocak 2023 Migroskop aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı!

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.