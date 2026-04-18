        Haberler Spor Basketbol Kadınlar EuroLeague Miguel Mendez: Çok büyük bir kulübü temsil ediyoruz

        Miguel Mendez: Çok büyük bir kulübü temsil ediyoruz

        FIBA Avrupa Ligi finalinde Galatasaray Çağdaş Faktoring ile karşılaşacak Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı'nın başantrenörü Miguel Mendez, fiziksel ve mental olarak maçı kazanmaya hazır olduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Nisan 2026 - 23:08 Güncelleme:
        "Çok büyük bir kulübü temsil ediyoruz"

        Miguel Mendez ile Alperi Onar, İspanya'nın Zaragoza kentindeki Altılı Final organizasyonunun gerçekleştiği Prens Felipe Salonu'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        Kazanmak için İspanya'da olduklarını ifade eden Miguel Mendez, "Çok büyük bir kulübü temsil ediyoruz. Üstümüzde Avrupa Ligi kupasını kazanma baskısı sezon boyunca vardı. Maçın öncesinde mental olarak mücadeleye hazırlanmamız bizim için çok önemli. Bu tarz mücadeleler tek maç üzerinden oynandığı için önemli olan şu anda ne olduğudur. Temiz bir oyun stilimiz var. Yaptığımız her şeyi takım halinde başarıyoruz. Rakibimiz zorlu, özellikle savunmada iyi olmalıyız. Bu sezonki başarılarımızdan oldukça memnunum. Şimdi yeni bir kupa için mücadele etme zamanı." diye konuştu.

        ALPERİ ONAR: TÜRK DERBİSİ OLMASI TÜRK BASKETBOLU AÇISINDAN ÇOK DEĞERLİ

        Sarı-lacivertli takımın kaptanı Alperi Onar, tekrardan finalde mücadele edecekleri için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

        Alperi, Altılı Final organizasyonunda müsabakaların tek maç üzerinden oynanmasının önemine değinerek şunları söyledi:

        "Final etabında müsabakalar tek maç üzerinden oynanıyor. Bunun öneminin farkındayız. Sürprizlere her zaman açık maçlar oluyor. Odaklanmalıyız, kazanma mantalitesiyle buraya geldik. Son idmanımızı yaptık ve yarın için hazırız. Türk derbisi oynanacak olması Türk basketbolu açısından çok değerli. Derbi maçları bizim için Türkiye'de çok önemlidir. Türkiye Ligi finalinde de Galatasaray ile karşılaştık ancak orda seri halinde oynadık. Burası farklı, her şey tek maç üzerinden. Bu yüzden hazır olmalıyız."

        Sarı-lacivertli taraftarları salonda görmek istediklerini vurgulayan Alperi, "Taraftarları salonda görmek bizler için çok değerli. Tüm sezon yanımızdalardı. Eminim gelemeyen herkes de evlerinden bizleri destekliyor ve izlerken mutlu oluyor. Onlar yanımızda olduğu zaman çok güçlüyüz ve atmosferimiz çok güzel oluyor. Gelebilen herkesi salona bekliyoruz. Taraftarımıza güzel bir derbi mücadelesi izletip kupayla dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Başkent'te kazanan G.Saray!
        Tüyler ürperten ifadeler
        Ukrayna Dışişleri Bakanı Habertürk'e konuştu
        Eski Tunceli Valisinin oğlu tutuklandı
        Zirveye Aslan pençesi!
        Sıralar siper olmuş
        ABD Başkanı Trump: İran bize şantaj yapamaz
        İddia: Gerald R. Ford bölgeye gönderildi
        16 yaşındaki Milli Satranç oyuncusu Feyza Keskin ölü bulundu
        İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı
        Sezar'ın "Geldim, gördüm, yendim" dediği kalede çökme yaşandı
        Bernardo Silva'ya Çizme kancası!
        Şarkıcı Rıza Tamer'e veda
        "Kırmızı kart verilmeliydi"
        3 hane yaşıyor! 'Hayalet köy' canlanıyor!
        "Kulüp çürümüşlük içinde!"
        Tuba Ünsal'dan eski eşine tepki
        Şiddet "Geliyorum" diyor! Büyük alarm sinyali beklemeyin
        Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
        Müge Oruçkaptan: Size ihanet etmeyecek olan tek şey işinizdir
