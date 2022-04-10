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Miha Zajc: Fenerbahçe'nin çilingiri oldu

Galatasaray'ı 2-0'la geçen Fenerbahçe çıkışını sürdürürken Miha Zajc da maçın kilidini açan isim oldu. İsmail Kartal ile 11'in değişilmezlerinden olan Sloven yıldız attığı golle taraftarın sevgisini kazandı

  • 01
    Miha Zajc: Fenerbahçe'nin çilingiri oldu

    Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasındaki derbide konuk ettiği Galatasaray'ı 2-0 yenen Fenerbahçe, ligde 2. sıraya yükseldi. Ülker Stadı'nda oynanan müsabakaya baskılı bir oyunla başlayan Fenerbahçe, 26. dakikada Miha Zajc'ın golüyle öne geçti ve soyunma odasına 1-0 üstün gitti.
  • 02
    Miha Zajc: Fenerbahçe'nin çilingiri oldu

    İkinci yarıda Serdar Dursun golüyle 3 puana uzanan sarı-lacivertlilerde maçın kilidini açan isim de Miha Zajc oldu. Bu sezon performansını giderek yükselten Sloven yıldız, attığı derbi golüyle de taraftarın sevgisini kazandı.
  • 03
    Miha Zajc: Fenerbahçe'nin çilingiri oldu

    YENİ SÖZLEŞME İMZALAMASI BEKLENİYOR

    Gelecek sezonun sonunda mukavelesi bitecek olan Sloven futbolcunun, sarı lacivertli takımla sözleşme yenilemesi bekleniyor.
  • 04
    Miha Zajc: Fenerbahçe'nin çilingiri oldu

    2018-2019 sezonunun devre arasında 3,5  milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen orta saha oyuncusu, ilk yılında beklenen performansı sergileyemeyince geçtiğimiz sezon Genoa'ya kiralandı.

     
  • 05
    Miha Zajc: Fenerbahçe'nin çilingiri oldu

    Kariyerine, iyi bir sezon geçirdiği İtalya'da devam edeceği konuşulan 27 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'nin hazırlık maçlarında gösterdiği performansla Pereira'nın dikkatini çekmeyi başarmıştı.

     
  • 06
    Miha Zajc: Fenerbahçe'nin çilingiri oldu

    İSMAİL KARTAL İLE 11'İN DEĞİŞMEZ İSMİ OLDU

    Portekizli teknik adamın sık sık şans verdiği Miha Zajc teknik direktör İsmail Kartal ile birlikte ilk 11'in değişmez futbolcusu oldu.
  • 07
    Miha Zajc: Fenerbahçe'nin çilingiri oldu

    Sarı-lacivertli takımın vazgeçilmezlerinden olan Sloven orta saha, Crespo'yla birlikte oynadığında ise katkısını daha da arttırdı. Son 6 haftada 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi. 
  • 08
    Miha Zajc: Fenerbahçe'nin çilingiri oldu

    REKORA 1 GOL KALDI

    Bu sezon ligde 26 maçta 8 gol atıp 1 asist yapan Miha Zajc, Fenerbahçe'deki en iyi dönemini geçiriyor. 
  • 09
    Miha Zajc: Fenerbahçe'nin çilingiri oldu

    Zajc'ın kariyer sezonunu yaşaması için 1 gole daha ihtiyacı bulunuyor.
  • 10
    Miha Zajc: Fenerbahçe'nin çilingiri oldu

    ÇİLİNGİR ZAJC

    Öte yandan son 6 maçın 4'ünde açılış golünü atan Zajc, Galatasaray derbisinde de bu başarısını tekrarladı.
  • 11
    Miha Zajc: Fenerbahçe'nin çilingiri oldu

     Toplamda ise bu sezon 5. kez maçın ilk golünü atan 27 yaşındaki futbolcu, bu alanda Fenerbahçe'nin lideri oldu.

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