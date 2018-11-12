İtalya Serie A'nın 12. haftası dev bir maça sahne oldu. Milan sahasında lider Juventus'u konuk etti. San Siro'da oynanan zorlu mücadeleyi Juventus 2-0 kazandı.

Maça hızlı başlayan Juventus henüz 8. dakikada Mario Mandzukic'in golüyle öne geçti. Baştan sona maçın kontrolünü elinde tutan konuk Juventus, 81. dakikada Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo ile farkı 2'ye çıkardı.

Milan'da 41. dakikada penaltı kaçıran Higuain, 83. dakikada kırmızı kart gördü.

Milan'da maça ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu 74. dakikada oyundan çıktı. Ronaldo, Serie A'da oynadığı son 9 maçın tamamında skora doğrudan etki etti.

11. galibiyetini alan lider Juventus puanını 34'e çıkarırken Milan ise 21 puanda kaldı.

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