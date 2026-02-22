Milan: 0 - Parma: 1 | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A Ligi'nin 26. haftasında Milan, evinde Parma'ya 1-0 yenildi. 80. dakikada Mariano Troilo'nun golüne engel olamayan Milan, 54 puanda kaldı ve 64 puanlı lider Inter'le arasındaki puan farkı 10'a çıktı. Parma ise puanını 32'ye yükseltti.
İtalya Serie A Ligi'nin 26. haftasında Milan, Parma'yı ağırladı. San Siro'da oynanan müsabaka Parma'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Parma'ya galibiyeti getiren golü 80. dakikada Troilo kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Milan 54 puanda ve lider Inter'in 10 puan gerisinde kalırken, Parma ise puanını 32'ye çıkardı.
İtalya Serie A'nın bir sonraki haftasında Milan, Cremonese'ye konuk olacak. Parma, Cagliari'yi ağırlayacak.
