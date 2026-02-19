Canlı
        Haberler Spor Futbol İtalya Milan: 1 - Como: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Milan: 1 - Como: 1 | MAÇ SONUCU

        İtalya Serie A'da 24. haftanın erteleme maçında Milan, evinde Como'yla 1-1 berabere kaldı. 64. dakikada Rafael Leao'nun golüyle 1-1'lik eşitliği yakalasa da galip gelemeyen ve haftayı 54 puanla tamamlayan Milan, lider Inter'in 7 puan gerisine düştü. Como ise puanını 42'ye çıkardı.

        Giriş: 19.02.2026 - 00:45 Güncelleme: 19.02.2026 - 01:19
        İtalya Serie A'da 24. haftanın erteleme maçında Milan, Como'yu ağırladı. San Siro'da oynanan müsabaka 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

        Konuk ekibi öne geçiren golü 32'de Nicolas Paz atarken, Milan'a beraberliği getiren golü ise 64. dakikada Rafael Leao kaydetti.

        Bu sonuçla birlikte şampiyonluk yolunda yara alan ve lider Inter'in 7 puan gerisinde kalan Milan, haftayı 54 puanla kapattı. Como ise puanını 42'ye yükseltti.

        İtalya Serie A'nın bir sonraki haftasında Milan, Parma'yı konuk edecek. Como, Juventus ile deplasmanda karşılaşacak.

