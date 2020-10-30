Milan'ı tutabilen yok! 0:00 / 0:00

Milan, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'ndaki ikinci maçında Sparta Prag'ı konuk eden Milan 3 puana uzandı. Grubun ilk maçında deplasmanda Celtic'i 3-1 mağlup eden Milan, evinde Sparta Prag'ı da 3 golle devirdi.

24. dakikada Brahim Diaz ile 1-0 öne geçen Milan'da Zlatan Ibrahimovic 36. dakikada penaltı kaçırdı.

57. dakikada Rafael Leao, 66. dakikada ise Diogo Dalot'un golleri gelirken Milan rakibini 3-0 mağlup etti.

Bu sonucun ardından Milan grupta ikide iki yaparak 6 puana ulaştı. İlk hafta evinde Lille'e boyun eğen Sparta Prag ise bu haftayı da puansız kapattı.