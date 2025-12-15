Milan, Alexis Saelemaekers ile uzattı
İtalyan ekibi Milan, Belçikalı sağ kanat oyuncusu Alexis Saelemaekers'ın sözleşmesini 2031 yılına kadar uzattı.
Giriş: 15.12.2025 - 18:56 Güncelleme: 15.12.2025 - 18:56
Milan, 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Alexis Saelemaekers'ın sözleşmesini uzattığını açıkladı.
Milano ekibinden yapılan açıklamada Alexis Saelemaekers'ın sözleşmesinin 2031 yılına kadar uzatıldığı kaydedildi.
Belçikalı oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde sona eriyordu.
Bu sezon Milan ile 18 maçta forma giyen Saelemaekers, 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
