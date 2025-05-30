Milan'da 2. Massimiliano Allegri dönemi!

İtalya Serie A ekibi Milan, yeni teknik direktörünü açıkladı. Kırmızı-siyahlı kulüp, 2010-2014 yılları arasında da takımda görev alan 57 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı Massimiliano Allegri ile sözleşme imzaladı. Konuyla ilgili Milan'dan yapılan açıklamada, Allegri'nin takımın başına geçmesinden mutluluk duyulduğu ifade edildi.

Allegri, teknik direktörlük kariyerinde Milan'ın yanı sıra Aglianese, SPAL, Grosseto, Sassuolo, Cagliari, ve Juventus'u çalıştırdı. 57 yaşındaki teknik adam, Milan'da görev yaptığı ilk döneminde 178 maçta 91 galibiyet, 49 beraberlik ve 38 mağlubiyet alırken 1.81 puan ortalaması yakaladı. Massimiliano Allegri, kariyerinde 6 İtalya Serie A, 5 İtalya Kupası, 3 de İtalya Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı. Let’s give a warm welcome to our new Head Coach, Massimiliano Allegri! 👏#SempreMilan — AC Milan (@acmilan) May 30, 2025