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        Haberler Spor Futbol İtalya Milan'da Ruben Amorim dönemi!

        Milan'da Ruben Amorim dönemi!

        İtalya Serie A'da taraftarına hayal kırıklığı yaşatan Milan, Massimilano Allegri'den boşalan teknik direktörlük görevine Ruben Amorim'i getirdi. Portekizli teknik adamla 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Haziran 2026 - 21:10 Güncelleme:
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        Milan'da Amorim dönemi!

        İtalya Serie A'da bu sezon son maçta Şampiyonlar Ligi biletini kaçıran ve teknik direktör Massimiliano Allegri ile yollarını ayıran Milan, yeni hocasını buldu.

        İtalyan devi, geçen sezon Manchester United'ı çalıştıran Ruben Amorim'in teknik direktörlük görevine getirildiğini açıkladı.

        Kırmızı-siyahlı kulüp tarafından yapılan açıklamada, Portekizli teknik adamla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

        MANCHESTER UNITED'DA HAYAL KIRIKLIĞI...

        Son olarak Manchester United'ı çalıştıran Ruben Amorim, İngiliz ekibinin başında 63 maça çıkarken, 25 galibiyet, 15 beraberlik ve 23 mağlubiyet aldı.

        Manchester United'ın başında maç başına 1.43 puan ortalaması yakalayan Portekizli çalıştırıcı, taraftarlara büyük hayal kırıklığı yaşattı.

        41 yaşındaki teknik adam, Manchester United'dan önce görev yaptığı Sporting Lizbon'da ise 2 Portekiz Ligi, 2 Portekiz Lig Kupası ve 1 Portekiz Süper Kupası kazanarak adından söz ettirmişti.

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