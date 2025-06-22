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        Haberler Spor Futbol İtalya Milan'dan Luka Jovic kararı! - Futbol Haberleri

        Milan'dan Luka Jovic kararı!

        İtalya Serie A temsilcisi Milan, 27 yaşındaki forvet Luka Jovic'in opsiyonunu kullanmadı. Sırp golcü, Beşiktaş ve Trabzonspor ile anılmıştı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.06.2025 - 14:40 Güncelleme: 22.06.2025 - 14:40
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        Milan'dan Luka Jovic kararı!
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        İtalya Serie A ekiplerinden Milan, Haziran sonunda sözleşmesi bitecek Luka Jovic ile ilgili kararını verdi.

        La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Milan yönetimi 27 yaşındaki Sırp forvetin sözleşmesini uzatma opsiyonunu 20 Haziran'da dolmasına rağmen kullanmadı. Böylece Jovic, ay sonunda kontratının bitmesiyle birlikte resmen serbest oyuncu konumuna geçecek.

        Jovic, sezon sonundaki performansıyla – özellikle Inter'e karşı Coppa Italia rövanşında attığı iki golle takımına finale yükselme şansı tanımıştı. Ancak Milan yönetimi, Jovic'in önerdiği "şartsız 2 yıllık kontrat" yerine, yıllık yenileme opsiyonlarını içeren önceki formülü sürdürmek isteyince anlaşma sağlanamadı. Ayrıca Milan'da Tare ve Allegri'nin forvet tercihlerinde başka isimlere yönelmesi de bu ayrılığı kaçınılmaz kıldı.

        BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR İLE ANILMIŞTI

        Luka Jovic'in babası Milan Jovic'in Nisan ayında ülke basınına yaptığı açıklamaya göre, Türkiye'den Beşiktaş ve Trabzonspor, Sırp golcüyle yakından ilgileniyor. Baba Jovic, "Beşiktaş ve Trabzonspor, Luka ile ilgileniyor; bu doğru. Aslında Milan'da kalması daha iyi olurdu. Ama kulüpte çok fazla değişiklik olursa, kalması zor olur" ifadelerini kullanmıştı.

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