Milan'dan Luka Jovic kararı!

İtalya Serie A ekiplerinden Milan, Haziran sonunda sözleşmesi bitecek Luka Jovic ile ilgili kararını verdi.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Milan yönetimi 27 yaşındaki Sırp forvetin sözleşmesini uzatma opsiyonunu 20 Haziran'da dolmasına rağmen kullanmadı. Böylece Jovic, ay sonunda kontratının bitmesiyle birlikte resmen serbest oyuncu konumuna geçecek.

Jovic, sezon sonundaki performansıyla – özellikle Inter'e karşı Coppa Italia rövanşında attığı iki golle takımına finale yükselme şansı tanımıştı. Ancak Milan yönetimi, Jovic'in önerdiği "şartsız 2 yıllık kontrat" yerine, yıllık yenileme opsiyonlarını içeren önceki formülü sürdürmek isteyince anlaşma sağlanamadı. Ayrıca Milan'da Tare ve Allegri'nin forvet tercihlerinde başka isimlere yönelmesi de bu ayrılığı kaçınılmaz kıldı.