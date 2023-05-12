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Haberler Gündem Politika SON DAKİKA: Millet İttifakı tam kadro Ankara'da! Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar
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Millet İttifakı Ankara mitingi başladı

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın İstanbul Maltepe’de düzenlediği “Ankara Mitingi" başladı

SON DAKİKA: Millet İttifakı tam kadro Ankara'da! Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar
HABERTURK.COM

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın İstanbul Maltepe’de düzenlediği “Ankara Mitingi" başladı...

MANSUR YAVAŞ: GÖRDÜĞÜMÜZ KADARIYLA BU İŞ BİTMİŞ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

Eskiden 1.8 dolara su satıp, aldıkları bu parayı da koli şeklinde yardımlarla dağıtıp, onlardan aldığı parayla onlara yardım yapıp 'Biz fakir fukarayı kolluyoruz' diyorlardı. Şu anda 10 ton su kullanan ailenin ödediği ücret sadece 10 lira. 2019 yılındaki iftiralara inansaydı insanlar, şimdiki gibi ayrıştırıcı siyasete cevaz verseydi Ankara'da bunların hiçbirisi olmayacaktı. Şimdi Türkiye'de 21 yıldır hep aynı hükümeti gördüler. Öğrenmişler 'bunlar üç koyunu güdemez' diye. Verin bakalım, güdüyor mu gütmüyor mu? Ama inşallah mitinglerde gördüğümüz kadarıyla bu iş bitmiş. Ankara'da bir jeliboncu kafa var. Rakibine kumpas kurduğu iddiaları var. O yetmedi, bu kafa bir ilçe belediye başkanı hakkında kaset dağıttırdı. Kendi partisinden olana bile tuzak kurdurdu. Şimdi tuzak kurduğu şahıs ile kendi yakını çalıştırılmak zorunda kalıyor. Siyasetin acı tarafı bunlar. FETÖ döneminde başlayan komplolar konuşuluyor. Sayın Muharrem İnce ile ilgili aynı şeyi ortaya çıkardılar. Yıllardır Ankara'da sahte broşürler dağıtılır. Ha birisinin özel hayatını kaydedip, siyaseten kullanmışsınız, ha şimdi televizyonlarda gördüğümüz gibi sayın genel başkanımızla ilgili olmayan montaj videoları görüyorsunuz. Sizin hiçbir şeyden şikayet etmeye hakkınızı yok. Açılım döneminde şehit olanların fotoğraflarıyla siyaset yapıyorsunuz. Şehitlerin kanlarıyla siyaset yapıyorsunuz. Artık yeter bu ülkede nefret siyaseti ortadan kalkacak. İstanbulluya önce 'ümmet elden gider', 'Mekke düşer, Kudüs düşer Ekrem İmamoğlu'na oy vermeyin' demediler. İstanbullular dik durdu. Osman Öcalan'ı kalkıp televizyonlara çıkardılar. 'Ekrem Bey'e oy vermeyin, Binali Bey'e oy verin' dediler. O da yetmedi bebek katilinin mektubunu televizyonda okuttular. İktidarda kalmak için gerekirse papaz cübbesi giyerim diyenler bunlar değil miydi? Bunlar mevsimlik, sezonluk milliyetçi. Duruma göre şekil alırlar. Bunlara inanmıyoruz artık. Ne muhafazakarlıklarına ne başka bir şeyine. İyi bir müslümanın ağzından bal damlar, yalan söylemez, hakaret etmez. Bugün Cuma, acaba o sahte broşürleri basanlar ne dua ettiler. Türkiye kararını verdi. Her gördüğümüz mitinglerde çok kararlı insanlar, bu laflara kulak asmıyorlar.

Ayrıntılar geliyor.

Haberi Hazırlayan : Mehmet Şimşek

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