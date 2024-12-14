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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Milli banliyö tren setinde sona gelindi - İş-Yaşam Haberleri

        Milli banliyö tren setinde sona gelindi

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli Banliyö Tren Seti Projesi kapsamında üretilen ilk setin teknik testlerini kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 15:35 Güncelleme: 14.12.2024 - 15:35
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        Milli banliyö tren setinde sona gelindi
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli Banliyö Tren Seti Projesi'nde gelinen son aşamaya ilişkin bilgi verdi.

        Milli Banliyö Tren Seti Projesi'nin üretim ve montaj aşamalarının devam ettiğine işaret eden Uraloğlu, "Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) tarafından çalışmaları sürdürülen Milli Banliyö Tren Seti Projesi'nin ilk setinin teknik testlerini kısa sürede hizmete almayı hedefliyoruz. Üretimi süren tren setleri saatte 90 kilometre maksimum hıza ulaşacak, yüzde 70 yerlilik oranına sahip olacak." ifadesini kullandı.

        Uraloğlu, her bir dizi setin 4 araçlı, 1000 yolcu kapasiteli ve iki sürücü kabinli olacağını aktararak, "Milli banliyö tren setinin kontrol yönetim sistemi, cer sistemi tasarımı, boji ve trafo gibi kritik alt sistemleriyle yerli ve milli üretimi TÜRASAŞ tarafından gerçekleştiriliyor" değerlendirmesinde bulundu.

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        Milli banliyö tren setlerinin demir yolu hatlarında yolcu taşımacılığına uygun olacağına dikkati çeken Uraloğlu, projeyle ithalatın önünü kapatarak, yurt içi banliyö araç ihtiyacını yerli imkanlarla karşılayacaklarını söyledi.

        Uraloğlu, projeyi, araçları tek tip üreterek bakım ve onarım kolaylığı sağlamak, ihracat yaparak Türkiye'nin ekonomisine katkı sunmak amacıyla başlattıklarını belirtti.

        Güvenli, ergonomik, rahat ve etkin şekilde tasarımı ve üretimi planlanan setlerle şehir içi yolcu taşımacılığında Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir ürün ortaya çıkacağının altını çizen Uraloğlu, şunları kaydetti:

        "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile yapılan anlaşma gereği milli banliyö tren setlerini ilk olarak Gaziray Projesi kapsamında Gaziantep'in şehir içi ulaşımını sağlamak için hizmete alacağız. Gaziray, İzban, Marmaray ve Başkentray'dan sonra ülkemizdeki 4'üncü banliyö işletmesidir. Projemiz, Gaziantep'te şehir içi ulaşımını büyük ölçüde rahatlatacak."

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