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        Haberler Spor Futbol Milli futbolcu Ahmet Çalık, vefatının 2. yılında anılıyor - Futbol Haberleri

        Milli futbolcu Ahmet Çalık, vefatının 2. yılında anılıyor

        Ankara'da geçirdiği trafik kazası sonucu genç yaşta hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık, vefatının 2. yılında anılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 13:38 Güncelleme: 10.01.2024 - 13:38
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        Ahmet Çalık unutulmadı
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        Ankara'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık, vefatının 2. yılında unutulmadı.

        26 Şubat 1994'te Ankara'da doğan Ahmet Çalık, futbola Gençlerbirliği altyapısında başladı.

        Gençlerbirliği A takım formasını ilk kez 21 Nisan 2013'te Fenerbahçe ile oynanan Süper Lig maçında giyen Çalık, bu karşılaşmadaki başarılı performansıyla dikkati çekti.

        Altyapısında yetiştiği Gençlerbirliği Kulübünde genç yaşta kaptanlık görevini üstlenen Çalık, kırmızı-siyahlı takımla 118 maçta görev yaptı.

        GALATASARAY DÖNEMİ

        Gençlerbirliği'nde gösterdiği performansla A Milli Takım'a davet edilen savunma oyuncusu Ahmet Çalık, 2016-2017 sezonu ara transfer döneminde Galatasaray ile sözleşme imzaladı.

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        Galatasaray'da 3,5 sezon görev yapan Çalık, 56 maçta süre aldı. Çalık, sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesini karşılıklı feshettikten sonra TÜMOSAN Konyaspor ile anlaştı.

        Stoper bölgesinde görev yapan Çalık, 2020-2021 sezonundan itibaren Konyaspor adına mücadele etti.

        Gençlerbirliği, Galatasaray ve Konyaspor takımlarıyla Süper Lig'de 192 maça çıkan Çalık, 6 gol attı. Milli oyuncu, üç kulüple tüm kulvarda ise 225 maçta görev yaptı.

        MİLLİ TAKIM KARİYERİ

        16 yaş altı kategorisinden itibaren milli takıma çağırılan Ahmet Çalık, A Milli Futbol Takımı formasını ilk kez 17 Kasım 2015'te Yunanistan ile oynanan özel maçta giydi.

        A Milli Takım'da 8 maça çıkan Çalık, Türkiye'nin Moldova'yı 3-1 yendiği özel maçta gol sevinci de yaşadı.

        TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ

        Ahmet Çalık, 11 Ocak 2022'de Konya'dan Ankara'ya dönerken geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

        Çalık'ın kullandığı otomobil, Ankara-Niğde otoyolunda seyir halindeyken, Gölbaşı Hacılar mevkisinde kontrolden çıkıp şarampole devrildi.

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        Futbol camiasında beyefendi kimliğiyle tanınan Çalık, 27 yaşında hayatını kaybetti. Çalık'ın vefatı futbolseverleri derinden üzdü.

        Futbol camiasının sevilen isimlerinden Ahmet Çalık'ın vefatı sonrası takım arkadaşları, sosyal medya hesaplarından futbolcunun yardımsever kişiliği ve düzgün karakteriyle ilgili paylaşımlarda bulundu.

        Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun kalan haftaları da "Ahmet Çalık Sezonu" olarak oynatıldı.

        ABDÜLKERİM BARDAKÇI GOLÜNDE AHMET ÇALIK'I ANDI

        Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray ile TÜMOSAN Konyaspor arasında oynanan maçta Ahmet Çalık unutulmadı.

        Sarı-kırmızılı futbolcu Abdülkerim Bardakcı, attığı golden sonra iki ekibin de formasını giyen merhum milli futbolcu Ahmet Çalık'ın fotoğrafının olduğu tişörtü kaldırdı.

        Ahmet Çalık'ın Konyaspor'dan takım arkadaşı olan Abdülkerim, Galatasaray ile geçen sezon yaşadığı şampiyonlukta kutlama programında sahneye Çalık'ın formasıyla çıkmıştı.

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