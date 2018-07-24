Berkay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Mesut Özil'in bıraktığı Almanya Milli Takımı'nda önemli başarılar elde ettiğine değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Çoğumuz için hala büyük bir idolsun, yabancı kökenli olarak nasıl en aşağıdan en yukarıya çıkabilmeyi gösterensin. Gerek Almanya için gerek anne ve babanın ülkesi için oynamamız hiç önemli değil. Futbol yine birleştirmeli, ayırmamalı. Bunun simgesidir sporumuz. Bunu hiçbir zaman unutmayalım."

Türk asıllı Alman futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın yanı sıra İngiltere Premier Lig'de oynayan milli futbolcu Cenk Tosun, mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra'da buluşarak fotoğraf çektirmiş ve formalarını hediye etmişti.

Bu fotoğrafın ardından Almanya'da Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a linç kampanyasına varan ırkçı saldırılar ve eleştiriler yapılmıştı.

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