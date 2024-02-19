Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Diğer Halter Milli halterci Büşra Çan'dan bronz madalya - Diğer Haberleri

        Milli halterci Büşra Çan'dan bronz madalya

        Milli halterci Büşra Çan, Avrupa Halter Şampiyonası kadınlar 87 kiloda, silkmede 127 kiloluk kaldırışıyla bronz madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 23:50 Güncelleme: 19.02.2024 - 23:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Büşra Çan'dan bronz madalya
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 87 kiloda Büşra Çan, silkmede 127 kiloluk kaldırışıyla bronz madalyanın sahibi oldu.

        Başkent Sofya'da gerçekleştirilen şampiyonanın sekizinci gün akşam seansında ay-yıldızlı sporculardan Büşra Çan, 87 kiloda podyuma çıktı.

        Büşra, koparmada 100 kiloluk kaldırışıyla sekizinci oldu. Milli sporcu, silkmede ise 127 kiloluk kaldırışıyla bronz madalya kazandı. Büşra, toplamda ise 227 kiloyla beşinci sırada yer aldı.

        Koparmada, Norveç'ten Amena Eila Solfrid Koanda 120 kiloluk kaldırışıyla birinci, Danimarka'dan Sofie Vejsgaard Anne Jensen 107 kiloyla ikinci, Ermenistan'dan Hripsime Khurshudyan 105 kiloyla üçüncü sırada yer aldı.

        REKLAM

        Silkmede de 160 kiloyla ilk sırada yer alan Amena Eila Solfrid Koanda, toplamda 280 kiloyla üç altın madalya kazandı.

        Ukrayna'dan Anastasiia Manievska, silkmede 128, toplamda da 230 kiloyla iki gümüş madalyanın sahibi oldu.

        Toplamda üçüncülüğü ise 227 kiloyla Hripsime Khurshudyan elde etti.

        Milli sporcular böylece şampiyonada şu ana kadar 5 altın, 8 gümüş, 9 bronz olmak üzere toplam 22 madalya kazandı.

        Şampiyonada yarın milli sporculardan kadınlar +87 kiloda Tuana Süren ile Fatmagül Çevik madalya mücadelesine çıkacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Zelenskiy'den ABD'ye mesaj: Zor durumdayız
        Zelenskiy'den ABD'ye mesaj: Zor durumdayız
        Göçükteki arama faaliyetleri durduruldu
        Göçükteki arama faaliyetleri durduruldu
        "Evrenin en parlak cismi" keşfedildi
        "Evrenin en parlak cismi" keşfedildi
        İstanbul'da suç örgütüne operasyon: 22 kişi tutuklandı
        İstanbul'da suç örgütüne operasyon: 22 kişi tutuklandı
        Golcülerin gecesi!
        Golcülerin gecesi!
        İstanbul’da dehşet
        İstanbul’da dehşet
        "Galibiyet güzel ama..."
        "Galibiyet güzel ama..."
        Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Ankara'da
        Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Ankara'da
        Hamza Dağ'dan Habertürk'e açıklamalar
        Hamza Dağ'dan Habertürk'e açıklamalar
        ABD'den BM'ye 'Gazze'de geçici ateşkes tasarısı' önerisi
        ABD'den BM'ye 'Gazze'de geçici ateşkes tasarısı' önerisi
        MEB ve ÖSYM, YKS soruları için birlikte çalışacak
        MEB ve ÖSYM, YKS soruları için birlikte çalışacak
        İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı
        İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı
        Tekel bayi vahşeti davasında şoke eden sözler!
        Tekel bayi vahşeti davasında şoke eden sözler!
        Fatih Terim'in rekorunu kırdı!
        Fatih Terim'in rekorunu kırdı!
        Beşiktaş sözleşmesini feshetti!
        Beşiktaş sözleşmesini feshetti!
        Kedi vahşetinde tahliyenin gerekçesi belli oldu!
        Kedi vahşetinde tahliyenin gerekçesi belli oldu!
        Nafaka krizi
        Nafaka krizi
        Fatih Karahan başkanlığında faiz kararı ne olacak?
        Fatih Karahan başkanlığında faiz kararı ne olacak?
        Savcılar bu soruya cevap arıyor! Denizcilerin HTS kayıtları incelenecek!
        Savcılar bu soruya cevap arıyor! Denizcilerin HTS kayıtları incelenecek!
        100 küsur sene önce Almanlar’dan aldığımız Kara Kuvvetleri forsunu nihayet millîleştirebildik
        100 küsur sene önce Almanlar’dan aldığımız Kara Kuvvetleri forsunu nihayet millîleştirebildik