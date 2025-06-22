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        Milli judoculardan iki madalya

        Türkiye, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Avrupa Gençler Judo Kupası'nda 1 altın ve 1 bronz madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 22:47 Güncelleme: 22.06.2025 - 22:47
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        Milli judoculardan iki madalya!
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        Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Avrupa Gençler Judo Kupası'nda milli sporcularımız, 1 altın ve 1 bronz madalyaya ulaştı.

        Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, erkekler 81 kilo finalinde tatamiye çıkan Erman Gürgen, Sırp rakibi Mihajlo Simin'i yenerek altın madalya elde etti.

        Kadınlar 48 kilo bronz madalya müsabakasında Sırp Natalija Prolic'i mağlup eden Begümnaz Doğruyol ise üçüncü oldu.

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