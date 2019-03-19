19 Mart Milli Piyango çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) resmi internet sitesi olan www.mpi.gov.tr adresinden canlı yayınlanacak. Çekilişin ardından ise yine www.mpi.gov.tr üzerinden çekiliş sonuçları ile birlikte tüm ikramiye bilgileri yayınlanacak. Milli Piyango sonuçları belli olur olmaz sıralı tam liste haberimizde olacak. İşte Milli Piyango çekiliş sonuçları, bilet sorgulama sayfası...

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA - 19 MART

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN