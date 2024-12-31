Milli Piyango Sonuçları 2025 Sorgulama: Milli Piyango sonuçları yılbaşı çekilişi sıralı liste ve hızlı bilet sorgulama ekranı
Milli Piyango sonuçları için nefesler tutuldu. 31 Aralık 2024 Salı akşamı başlayan yılbaşı özel çekilişi, noter huzurunda yapılıyor ve MP TV'den canlı olarak yayınlanıyor. Bu yılki çekilişte tamamı dağıtım garantili 600 milyon TL'lik büyük ikramiye sahiplerini bulacak. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 3 Milyar 499 Milyar TL olacak. Milli Piyango sonuçları ile büyük ikramiye, teselli ikramiye ve amorti kazandıran numaralar Milli Piyango sorgulama ekranı üzerinden öğrenilecek. Peki, Milli Piyango bilet sorgulama nasıl yapılır? İşte, Milli Piyango sonuçları 2025 sorgulama ekranı ve kazandıran numaralar sıralı tam liste…
Milli Piyango bilet sorgulama 2025 ekranı için araştırmalar hız hazandı. 31 Aralık Salı akşamı saat 18:30'da başlayan Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi devam ediyor. Tamamı dağıtım garantili 600 milyon TL'lik büyük ikramiyeli çekilişte ikramiye kazandıran numaralar kategori kategori açıklanıyor. Çekiliş sonucu açıklanan rakamları anbean haberturk.com’dan takip edebilirsiniz. Haberimizde yer alan Milli Piyango sorgulama ekranı ile bilet numaranıza ikramiye isabet edip etmediğini kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Peki, Milli Piyango sıralı tam liste ile ikramiye kazandıran numaralar hangileri? İşte, 2025 Milli Piyango sonuçları ile hızlı bilet sorgulama ekranı…
MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ BAŞLADI! NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTECEK?
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık Salı akşamı saat 18:30'da başladı.
18:30-22:00 saatleri arasında 1.200 TL ve 60 milyon TL arasındaki 12 farklı kategori için çekilişler gerçekleştiriliyor.
Büyük ikramiye ve amorti çekilişi 23:15 ve 23:30 saatleri arasında yapılacak. 600 Milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini bulmasıyla çekiliş sona erecek.
MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2025 - 2025 MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI BELLİ OLUYOR!
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde kazandıran numaralar kategori kategori belli oluyor.
İşte Milli Piyango sonuçları ile sıralı tam liste şöyle; (rakamlar açıklandıkça ekleniyor)
SON 2 RAKAMINA GÖRE 1.200 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR
08
20
21
42
61
71
91
SON 3 RAKAMINA GÖRE 1.800 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR
005
055
160
187
242
253
260
354
390
481
492
494
592
622
627
675
695
820
858
925
SON 4 RAKAMINA GÖRE 4.000 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR
0120
0362
0966
1120
1141
1210
1424
1445
1452
1955
2065
2181
2561
2611
3189
3876
3911
4114
4309
4471
4656
5129
5240
5592
5682
5841
6442
6476
7007
7109
7143
7284
7309
7538
7597
8336
8431
8667
9514
9551
SON 5 RAKAMINA GÖRE 6.000 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR
02084
02687
03326
06080
06657
07432
08451
08463
09354
11112
11432
11682
14229
16901
18359
20339
23544
23879
24591
26905
27861
28093
30496
31841
32003
34279
34554
39191
44469
45355
45542
45923
47266
48526
50268
51906
52700
65857
66459
66717
66916
67104
71558
74543
76613
78439
83394
88754
90313
90336
91153
91530
91652
92320
92425
92986
95282
95800
97120
98127
SON 6 RAKAMINA GÖRE 10.000 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR
001547
002249
014369
016335
016623
044572
045374
062168
079999
092826
099721
117539
125253
136818
174914
176656
201561
203444
205188
225294
236177
236548
251582
261117
262596
263593
277653
321585
326028
337161
343504
349938
350749
356764
357184
383736
397892
403275
420841
433359
445076
450048
506698
523164
528213
549925
577425
591870
595253
598980
647754
663795
669923
685858
689050
692741
699614
711429
729524
741749
764249
767368
775007
781843
786061
791606
791773
802480
830992
832399
842879
896280
902084
904235
919216
919504
919986
967375
988826
993307
MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2025 NASIL YAPILIR?
Aşağıda yer alan linke tıklayarak doğrudan Milli Piyango Online (https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/yilbasi-cekilis-sonuclari-bilet-sorgulama) sayfasına ulaşabilirsiniz.
Kazandıran rakamlar açıklandığında sıralı tam listeye bakabilir ya da bilet numaranızı yazarak sorgulama yapabilirsiniz.
MİLLİ PİYANGO İKRAMİYE TUTARLARI
31 Aralık Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi, bilinen numara sayısına göre kazandırıyor. Büyük ikramiyeyi 1 rakamla kaçıranlara ödenecek teselli ikramiyesi tutarı 600.000 TL olacak.
İşte, diğer ikramiye tutarları:
Son 1 rakama göre 600 TL amorti ikramiyesi
Sın 2 rakama göre 1.200 TL ikramiye
Son 3 rakama göre 1.800 TL ikramiye
Son 4 rakama göre 4.000 TL ikramiye
Son 5 rakama göre 6.000 TL ikramiye
Son 6 rakama göre 10.000 TL ikramiye
Bilinen numara sayısı bazında verilecek ikramiye tutarları ise şöyle:
25.000 TL, 50.000 TL, 100.000 TL, 1.000.000 TL, 1.500.000 TL, 6.000.000 TL, 60.000.000 TL, 600.000.000 TL.
2025 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi sonucunda büyük ikramiye tutarı satılan 4 çeyrek bilete ya da 2 yarım bilete denk gelirse büyük ikramiye tutarının tamamı biletin tam, yarım ya da çeyrek olduğuna bakılmaksızın ödülün isabet ettiği biletlere eşit paylaştırılacak.