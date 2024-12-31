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        Haberler Bilgi Yaşam MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI 2025 SORGULAMA || Milli Piyango sonuçları yılbaşı çekilişi sıralı tam liste ve Milli Piyango hızlı bilet sorgulama ekranı

        Milli Piyango Sonuçları 2025 Sorgulama: Milli Piyango sonuçları yılbaşı çekilişi sıralı liste ve hızlı bilet sorgulama ekranı

        Milli Piyango sonuçları için nefesler tutuldu. 31 Aralık 2024 Salı akşamı başlayan yılbaşı özel çekilişi, noter huzurunda yapılıyor ve MP TV'den canlı olarak yayınlanıyor. Bu yılki çekilişte tamamı dağıtım garantili 600 milyon TL'lik büyük ikramiye sahiplerini bulacak. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 3 Milyar 499 Milyar TL olacak. Milli Piyango sonuçları ile büyük ikramiye, teselli ikramiye ve amorti kazandıran numaralar Milli Piyango sorgulama ekranı üzerinden öğrenilecek. Peki, Milli Piyango bilet sorgulama nasıl yapılır? İşte, Milli Piyango sonuçları 2025 sorgulama ekranı ve kazandıran numaralar sıralı tam liste…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2024 - 20:55 Güncelleme: 31.12.2024 - 20:55
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        1

        Milli Piyango bilet sorgulama 2025 ekranı için araştırmalar hız hazandı. 31 Aralık Salı akşamı saat 18:30'da başlayan Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi devam ediyor. Tamamı dağıtım garantili 600 milyon TL'lik büyük ikramiyeli çekilişte ikramiye kazandıran numaralar kategori kategori açıklanıyor. Çekiliş sonucu açıklanan rakamları anbean haberturk.com’dan takip edebilirsiniz. Haberimizde yer alan Milli Piyango sorgulama ekranı ile bilet numaranıza ikramiye isabet edip etmediğini kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Peki, Milli Piyango sıralı tam liste ile ikramiye kazandıran numaralar hangileri? İşte, 2025 Milli Piyango sonuçları ile hızlı bilet sorgulama ekranı…

        2

        MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ BAŞLADI! NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTECEK?

        Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık Salı akşamı saat 18:30'da başladı.

        18:30-22:00 saatleri arasında 1.200 TL ve 60 milyon TL arasındaki 12 farklı kategori için çekilişler gerçekleştiriliyor.

        Büyük ikramiye ve amorti çekilişi 23:15 ve 23:30 saatleri arasında yapılacak. 600 Milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini bulmasıyla çekiliş sona erecek.

        3

        MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2025 - 2025 MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI BELLİ OLUYOR!

        Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde kazandıran numaralar kategori kategori belli oluyor.

        İşte Milli Piyango sonuçları ile sıralı tam liste şöyle; (rakamlar açıklandıkça ekleniyor)

        4

        SON 2 RAKAMINA GÖRE 1.200 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

        08

        20

        21

        42

        61

        71

        91

        5

        SON 3 RAKAMINA GÖRE 1.800 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

        005

        055

        160

        187

        242

        253

        260

        354

        390

        481

        492

        494

        592

        622

        627

        675

        695

        820

        858

        925

        6

        SON 4 RAKAMINA GÖRE 4.000 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

        0120
        0362
        0966
        1120
        1141
        1210
        1424
        1445
        1452
        1955
        2065
        2181
        2561
        2611
        3189
        3876
        3911
        4114
        4309
        4471
        4656
        5129
        5240
        5592
        5682
        5841
        6442
        6476
        7007
        7109
        7143
        7284
        7309
        7538
        7597
        8336
        8431
        8667
        9514
        9551

        7

        SON 5 RAKAMINA GÖRE 6.000 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

        02084
        02687
        03326
        06080
        06657
        07432
        08451
        08463
        09354
        11112
        11432
        11682
        14229
        16901
        18359
        20339
        23544
        23879
        24591
        26905
        27861
        28093
        30496
        31841
        32003
        34279
        34554
        39191
        44469
        45355
        45542
        45923
        47266
        48526
        50268
        51906
        52700
        65857
        66459
        66717
        66916
        67104
        71558
        74543
        76613
        78439
        83394
        88754
        90313
        90336
        91153
        91530
        91652
        92320
        92425
        92986
        95282
        95800
        97120
        98127

        8

        SON 6 RAKAMINA GÖRE 10.000 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

        001547
        002249
        014369
        016335
        016623
        044572
        045374
        062168
        079999
        092826
        099721
        117539
        125253
        136818
        174914
        176656
        201561
        203444
        205188
        225294
        236177
        236548
        251582
        261117
        262596
        263593
        277653
        321585
        326028
        337161
        343504
        349938
        350749
        356764
        357184
        383736
        397892
        403275
        420841
        433359
        445076
        450048
        506698
        523164
        528213
        549925
        577425
        591870
        595253
        598980
        647754
        663795
        669923
        685858
        689050
        692741
        699614
        711429
        729524
        741749
        764249
        767368
        775007
        781843
        786061
        791606
        791773
        802480
        830992
        832399
        842879
        896280
        902084
        904235
        919216
        919504
        919986
        967375
        988826
        993307

        9

        MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2025 NASIL YAPILIR?

        Aşağıda yer alan linke tıklayarak doğrudan Milli Piyango Online (https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/yilbasi-cekilis-sonuclari-bilet-sorgulama) sayfasına ulaşabilirsiniz.

        Kazandıran rakamlar açıklandığında sıralı tam listeye bakabilir ya da bilet numaranızı yazarak sorgulama yapabilirsiniz.

        MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2025 İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        MİLLİ PİYANGO İKRAMİYE TUTARLARI

        31 Aralık Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi, bilinen numara sayısına göre kazandırıyor. Büyük ikramiyeyi 1 rakamla kaçıranlara ödenecek teselli ikramiyesi tutarı 600.000 TL olacak.

        İşte, diğer ikramiye tutarları:

        Son 1 rakama göre 600 TL amorti ikramiyesi

        Sın 2 rakama göre 1.200 TL ikramiye

        Son 3 rakama göre 1.800 TL ikramiye

        Son 4 rakama göre 4.000 TL ikramiye

        Son 5 rakama göre 6.000 TL ikramiye

        Son 6 rakama göre 10.000 TL ikramiye

        Bilinen numara sayısı bazında verilecek ikramiye tutarları ise şöyle:

        25.000 TL, 50.000 TL, 100.000 TL, 1.000.000 TL, 1.500.000 TL, 6.000.000 TL, 60.000.000 TL, 600.000.000 TL.

        2025 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi sonucunda büyük ikramiye tutarı satılan 4 çeyrek bilete ya da 2 yarım bilete denk gelirse büyük ikramiye tutarının tamamı biletin tam, yarım ya da çeyrek olduğuna bakılmaksızın ödülün isabet ettiği biletlere eşit paylaştırılacak.

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