YENİ BAKANLAR KİMLER OLACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kadrolarımızı yenileyeceğiz" açıklamasında bulunurken gözler "Kabine ne zaman değişecek, isimler belli oldu mu?" sorularına çevrildi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI KİM OLDU?

Yeni Milli Savunma Bakanı henüz açıklanmadı. Bakanlar Kurulu'nda yeni kabine listesinde yer alacak isimlerin netleşmesiyle yeni Milli Savunma Bakanı da belli olacak. Yeni Kabine listesi üyelerinin Haziran ayında resmi olarak açıklanması bekleniyor.