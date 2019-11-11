A Milli Takım´ın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu´nda 14 Kasım´da İstanbul´da İzlanda ve 17 Kasım'da deplasmanda Andorra ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosunda yer alan Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan, sakatlığı nedeniyle kamptan ayrıldı. Akkan´ın yerine Fenerbahçe´nin genç file bekçisi Altay Bayındır ay-yıldızlıların kamp kadrosuna dahil oldu.
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