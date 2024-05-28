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        Haberler Spor Tenis Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Roland Garros'a ilk turda veda etti - Tenis Haberleri

        Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Roland Garros'a ilk turda veda etti

        Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Fransa Açık'ın (Roland Garros) ilk turunda karşılaştığı ABD'li Emma Navarro'ya yenilerek organizasyona veda etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 21:51 Güncelleme: 28.05.2024 - 21:51
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        Zeynep Sönmez, Roland Garros'a veda etti
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        Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Zeynep Sönmez, başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın ilk turunda 22 numaralı seri başı dünya 24 numarası ABD'li Emma Navarro'yla karşılaştı.

        Rakibine 6-2 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yenilen Zeynep Sönmez, organizasyondan elendi.

        Elemelerden gelen Zeynep Sönmez, grand slam düzeyinde ana tabloya adını yazdıran 5. Türk tenisçi olmuştu.

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