Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Tenis Milli tenisçinin BAE'de oynadığı maç yarıda kaldı! - Tenis Haberleri

        Milli tenisçinin BAE'de oynadığı maç yarıda kaldı!

        Milli tenisçi Yankı Erel'in Birleşik Arap Emirlikleri'nde oynadığı maç güvenlik alarmı nedeniyle yarıda kaldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 16:24 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milli tenisçinin BAE'de oynadığı maç yarıda kaldı!

        Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düzenlenen Fujairah Challenger Turnuvası, güvenlik alarmı nedeniyle durduruldu.

        Turnuvada üç maç oynanırken kameralara yansıyan ve sosyal medyada yer alan paylaşımlarda, oyuncuların, hakemin ve top toplayıcı çocukların, "Lütfen binanın içine girin" uyarısının ardından kortu hızla terk ettikleri görüldü.

        Milli tenisçi Yankı Erel'in Çek Marek Gengel ile oynadığı eleme maçı da ilk setin başında yarıda kaldı.

        ATP'den dün yapılan açıklamada, "ATP, Orta Doğu'da gelişen durumu yakından izlemekte olup oyuncularımız, destek ekipleri ve ilgili yerel makamlarla düzenli temas halindedir. Son ATP 500 etkinliğinin ardından az sayıda oyuncu ve ekip üyesinin Dubai'de kaldığını teyit edebiliriz. Onlar ve ekipleri, turnuvanın resmi otellerinde konaklamakta ve acil ihtiyaçları tam olarak desteklenmektedir. Koşullar elverdiğinde oyuncuların ve ekiplerinin güvenli bir şekilde ayrılmalarını sağlamak için uygun desteği sağlamaya devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

        Hafta sonu sona eren Dubai Tenis Şampiyonası'nın Rus tenisçiler Andrey Rublev ve Daniil Medvedev'in yanı sıra aralarında medya mensupları, ATP çalışanları ve Dubai turnuvasında görevli kişilerin de bulunduğu yaklaşık 40 kişinin Dubai'den ayrılmaya çalıştığı basına yansımıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Çekmeköy'de lisede bıçaklı saldırıda ağır yaralanan öğretmen hayatını kaybetti

        Çekmeköy Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen saldırıda 17 yaşındaki çocuk tarafından bıçaklanması sonucu ağır yaralanan öğretmen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayda yaralanan 1 öğretmen ile 1 öğrencinin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi. (İHA) 

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran konuşmak istedi, "Çok geç" dedim
        Trump: İran konuşmak istedi, "Çok geç" dedim
        "Gerekli tüm önlemleri aldık, alıyoruz"
        "Gerekli tüm önlemleri aldık, alıyoruz"
        Altında düşüş
        Altında düşüş
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        Trump'tan İngiltere'ye: İlişkilerin eskisi gibi olmadığını görmek üzücü
        Trump'tan İngiltere'ye: İlişkilerin eskisi gibi olmadığını görmek üzücü
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz açıklaması
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Dışişleri Bakanı Fidan: "Yeniden diplomasiye dönülsün”
        Dışişleri Bakanı Fidan: "Yeniden diplomasiye dönülsün”
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        15 yaşındaki Fatih'in katiline 12 yıl ceza!
        15 yaşındaki Fatih'in katiline 12 yıl ceza!
        Avrupa'da gaz fiyatlarında yükseliş yüzde 100'ü aştı
        Avrupa'da gaz fiyatlarında yükseliş yüzde 100'ü aştı
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Dursun Özbek'ten çarpıcı açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten çarpıcı açıklamalar!
        Galatasaray yönetiminden Torreira hamlesi!
        Galatasaray yönetiminden Torreira hamlesi!
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        Söylentilere yanıt geldi
        Söylentilere yanıt geldi