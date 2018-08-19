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Son Dakika! Milyonlarca İstanbulluyu ilgilendiren dolar kararı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, döviz cinsinden olan otoyol ve köprü ücretlerinin Türk Lirası’na çevrilmesini önerdi. Gözler, Ankara’ya çevrildi. Kaynaklar, özel sektörün Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprüleri, Avrasya Tüneli ve İstanbul-İzmir otoyolunun finansmanı için bankalardan dövizle kredi kullandığını, finansal yükümlülükler gereği TL’ye geçişin mümkün olmadığını vurguladı. Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberi...

19.08.2018 - 12:56 | Güncelleme:


Türkiye ile ABD arasında yaşanan rahip Brunson krizi sonrasında döviz kuru zirve üstüne zirve yaptı. Dolar, 7 TL 24 kuruşa kadar yükseldi. Ekonomi yönetiminin aldığı bazı önlemlerle gevşedi ve 5 TL 75 kuruşa kadar düştü. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, vatandaştan yastık altındaki dövizini ve altınını bozdurmasını istedi. MHP Genel Başkanı Bahçeli de döviz cinsinden olan otoyol ve köprü ücretlerinin TL’ye çevrilmesini önerdi.

Peki, dövizden TL’ye geçiş söz konusu mu? Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğü bir hazırlık yapıyor mu? Bu soruları yanıtlamadan önce kısaca YİD olarak bilinen yap-işlet-devret projelerine bir bakalım.

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprüleri, Avrasya Tüneli ve İstanbul-İzmir otoyolu,
özel sektör tarafından yap-işlet-devret modeliyle inşa edildi. Bu projelerde geçiş ücretleri döviz olarak belirlendi. Devlet, bu projelere belli sayıda araç geçiş garantisi verdi. Geçişler, garanti sınırının altında kalması halinde aradaki farkı devlet ödüyor. Nisan ayında bu projelere, 2017 yılında geçişlerin sınırın altında kalması nedeniyle garanti kapsamında 3.6 milyar TL ödendi.

Gelelim, dövizden TL’ye geçişe… Kaynaklar, özel sektörün bu projelerin finansmanı için yerli ve yabancı bankalardan milyarlarca dolar kredi kullandığını, finansal yükümlülükler gereği TL’ye geçişin mümkün olmadığını vurguladı. Kaynaklar, bankaların bu tip bir değişikliği gündemlerine bile almalarının zor olduğunu söyledi.

Diğer önemli bir konu da 2018 için devletin garanti kapsamında ödeyeceği tutar… Yılın ilk 8 ayı hemen hemen geride kaldı. 2018 yılı için de bu projelere 3 milyar TL dolayında garanti ödemesi söz konusu olabilir. Hesaplama yapılırken, 2 Ocak 2018 dolar kuru dikkate alınacak. Bu kur , garanti sınırının altında kalan araçlarla çarpılacak. Ödeme, 2019 yılı nisan ayında yapılacak.

 

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Yorumlar 14
  • Misafir 5 dakika önce
    yav Kapadokya da bile tl almayan hotel gördüm, daha ne olsun. Yazik Vatana yazik.
  • Misafir 14 dakika önce
    hadi bakalım yerli ve millilik görelim sadece halkla olmaz değil mi? ama dolar arttıkça zam yapmakta olmasın.
  • Misafir 3 dakika önce
    Benim hiç umudum yok
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