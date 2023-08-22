Mimari Dekoratif Sanatlar bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır? Mimari tasarım, iç mekan tasarımı ve süsleme gibi konuları içeren bir eğitim programı sunan bir bölümdür. Bu bölümde öğrenciler, estetik anlayışlarını geliştirirken, mimari projelerde sanatsal ve dekoratif unsurların nasıl kullanılacağını öğrenirler. Mimari dekoratif sanatlar bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır? Mimari tasarım, malzeme seçimi, renk uyumu, ışıklandırma ve mobilya düzenlemesi gibi konularda da bilgi sahibi olurlar.

Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü mezunları, birçok farklı sektörde iş imkanına sahiptirler. Özellikle mimarlık firmaları, iç mekan tasarım şirketleri, dekorasyon firmaları, mobilya üreticileri ve inşaat şirketleri mezunlara iş fırsatları sunabilir. Ayrıca, kendi tasarım stüdyolarını açarak da çalışma imkanına sahip olabilirler.

Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü İş İmkanları

Mezunlar, mimari projelerde iç mekan tasarımı yapabilir, süsleme ve dekoratif unsurların kullanımını planlayabilirler. Ayrıca, mobilya tasarımı, sergi tasarımı, fuar stand tasarımı gibi alanlarda da çalışabilirler. Mimari dekoratif sanatlar bölümü iş imkanları oldukça fazladır. Mezunlar ayrıca, restoranlar, oteller, ofisler, mağazalar ve evler gibi çeşitli mekanlarda iç mekan tasarımları yapabilirler. Örneğin, Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü mezunu bir iç mekan tasarımcısı, bir otelin lobi alanının dekorasyonunu planlayabilir.

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Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü Dersleri

Mimari Dekoratif Sanatlar bölümü, 2 yıllık bir bölümdür. Bu bölümde öğrenciler, estetik anlayışlarını geliştirirken, mimari projelerde sanatsal ve dekoratif unsurların nasıl kullanılacağını öğrenirler. Mezunlar, mimari projelerde iç mekan tasarımı yapabilir, süsleme ve dekoratif unsurların kullanımını planlayabilirler.

Duvar Süsleme Teknikleri

Model Kalıp Teknikleri

Mesleki Teknik Resim

Temel Tasarım

Temel Sanat Eğitimi

Sanat Tarihi

Mitoloji

Türk Süslemelerinde Desen Uygulamaları

Bezeme Teknikleri

Bilgisayar Destekli Tasarım

Mimari Çini Teknikleri ve Uygulaması

Yüzeysel Tasarım

Staj

Mimari Dekoratif Sanatlar Mezunları İş Olanakları

Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü mezunları, birçok farklı sektörde iş imkanına sahiptirler. Özellikle mimarlık firmaları, iç mekan tasarım şirketleri, dekorasyon firmaları, mobilya üreticileri ve inşaat şirketleri mezunlara iş fırsatları sunabilir. Ayrıca, kendi tasarım stüdyolarını açarak da çalışma imkanına sahip olabilirler. Mimari dekoratif sanatlar mezunları iş olanakları iç mekan tasarımı yapabilir, süsleme ve dekoratif unsurların kullanımını planlayabilirler. Ayrıca, mobilya tasarımı, sergi tasarımı, fuar stand tasarımı gibi alanlarda da çalışabilirler.

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Mimari Dekoratif Sanatlar Mezunları Nerede Çalışır?

Mimari ve dekoratif sanatlar, mezunlarının kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel atölyelerde çeşitli görevler üstlenebildiği bir alandır. Mezunlar, çalıştıkları kurumlarda önemli rol ve sorumluluklarla donatılmışlardır. İşlerinin başında, mühendisler, mimarlar, ressamlar veya seramikçiler gibi diğer meslek gruplarına destek sağlamak için uygulanacak alanın keşfini yaparlar ve gerekli ölçümleri alırlar. Mimari dekoratif sanatlar mezunları nerede çalışır? Mezunlar, mimari projelerde iç mekan tasarımı yapabilir, süsleme ve dekoratif unsurların kullanımını planlayabilirler.

Ayrıca, mobilya tasarımı, sergi tasarımı, fuar stand tasarımı gibi alanlarda da çalışabilirler. Mezunlar ayrıca, restoranlar, oteller, ofisler, mağazalar ve evler gibi çeşitli mekanlarda iç mekan tasarımları yapabilirler. Örneğin, Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü mezunu bir iç mekan tasarımcısı, bir otelin lobi alanının dekorasyonunu planlayabilir. Bu kişi, mobilya seçimi, duvar renkleri, ışıklandırma ve aksesuarlar gibi unsurları göz önünde bulundurarak, otelin misafirlerine estetik ve rahat bir ortam sunabilir.

Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü mezunu bir sergi tasarımcısı, bir sanat galerisi için bir sergi düzenleyebilir. Sanat eserlerinin sergileneceği alanın düzenlemesini yaparken, ışıklandırma, vitrin düzeni ve sergi tasarımı gibi konuları ele alarak, sanat eserlerinin en iyi şekilde sergilenebileceği bir ortam yaratabilir.